Работающих пенсионеров поддержали новой льготой

Ситуация с пенсионным обеспечением россиян в последнее время выходит на первый план среди обсуждений граждан. Они высказывают недовольство из-за планов властей повысить возраст выхода на пенсию, а также внести ряд других изменений в пенсионное законодательство.

В России на сегодняшний день насчитывается несколько миллионов тех пенсионеров, которые осуществляют в пожилом возрасте трудовую деятельность. Делают они не из-за собственной прихоти, а по банальной причине - выжить на одну пенсию сегодня почти невозможно. Зачастую люди работают на пенсии, игнорируя проблемы со здоровьем.

Власти страны особенно не балуют данную категорию пенсионеров, а если учесть отмененную для них в 2016 году индексацию пенсий, то материальное положение трудящихся пенсионеров вызывает еще больше вопросов. Однако недавно было утверждено нововведение, которое должно понравиться работающим пенсионерам.

Для работающих пенсионеров заготовлено приятное новшество - к основному отпуску, который оплачивается, будет добавлено еще 7 дней отдыха.

Однозначно, это приятное известие, особенно при нынешних реалиях. Но даже такая малость не помогает перекрыть поток требований работающих пенсионеров о возвращении индексации.

Одновременно с этим в Пенсионном фонде РФ опровергли сообщения о том, что в 2019 году работающие пенсионеры будут лишены пенсионных выплат. Таких планов у ведомства нет.

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