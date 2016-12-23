Российский биатлон лишился соревнований, но сохранил сборную

Угроза полностью лишить российскую сборную по биатлону международных соревнований не оправдалась. И тем не менее в результате заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Россия понесла существенные потери, лишившись этапа Кубка мира и чемпионата мира среди юнионов. Решения IBU идут в фарватере атаки на весь российский спорт в целом.

В ходе внеочередного заседания исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), проходившего в четверг в Мюнхене, Союз биатлонистов России (СБР) отказался от этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени и чемпионата мира среди юниоров в Острове. В итоговом коммюнике это было преподнесено как инициатива российской стороны.

Также в отношении 29-ти спортсменов из списка, опубликованного в рамках второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также самого СБР начато расследование. Исполком, кроме того, постановил отстранить от участия в соревнования двух российских биатлонистов. Имена и тех и других официально не называются.

Однако санкции против Союза биатлонистов России в целом решено не применять - хотя именно это обсуждалось как одна из главных угроз.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг заявил, что организация не владеет достаточными фактами, позволяющими применить санкции против Союза биатлонистов России (СБР) и отдельных спортсменов. По его словам, IBU продолжит «профессиональное разбирательство» с учетом всех мнений. Он заявил, что неправильно действовать только на основе подозрений, а работать нужно в том числе в интересах невиновных, передает ТАСС.

«Решение отказаться от этапа Кубка Мира в Тюмени – это первый шаг в отношении Союза биатлонистов России, оно показывает, насколько серьезна вся ситуация в мировом биатлоне, - передает портал rusbiathlon.ru дальнейшие комментарии Бессеберга. - Теперь это позволит всей нашей международной семье сосредоточиться на время этих событий исключительно на биатлоне».

В свою очередь, СБР также выступил с официальным заявлением. Союз сооющил, что оставляет за IBU «право решения о месте проведения этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, поскольку «соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков». При этом, как указывается в документе, «фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана».

При этом вице-премьер России Виталий Мутко в целом позитивно оценил итог заседания исполкома IBU в Мюнхене, заявив, что «принято взвешенное решение, которое позволяет делать выводы спокойно, не на абстрактных заявлениях и выводах одного человека».

Напомним, что скандал вокруг уже не состоявшегося этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени начался с того, что Британский союз биатлонистов принял решение отказаться от участия в нем. Готовность присоединиться к бойкоту заявили Чехия, Швеция и Франция. В свою очередь Норвегия потребовала отменить все международные соревнования по биатлону в России.

«Если все ограничится соревнованиями в Тюмени и Острове – это для России будет самый легкий вариант развития событий, - поделился с газетой ВЗГЛЯД своими прогнозами развития ситуации четырёхкратный чемпион мира по биатлону Владимир Драчев. – Но у меня есть подозрения, что дело может дойти до того, что, в итоге, не допустят российских биатлонистов к финалу Кубка мира, а потом и к олимпиаде».

Также Драчев отметил, что ситуацию, по сути, усугубили государства, имеющие небольшой вес в биатлоне – Великобритания и Чехия, что, по его мнению, говорит о политической подоплеке событий. Также эксперт отметил, что ждать компенсации за потраченные на организацию мероприятий средства Тюмени и Острову вряд ли стоит.

Политическую составляющую в переносе этапа кубка мира и чемпионата мира среди юниоров увидел и двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по биатлону Дмитрий Васильев. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД он также обратил внимание на тот момент, что ни в одном из международных документов не прописана норма, согласно которой страну нужно лишать соревнований в том случае, если представители ее сборной были уличены в применении допинга:

«У нас в России никогда не скрывали, что, да, существует проблема применения допинга, но она есть и у других национальных федераций. Мне кажется, очень скоро международные спортивные чиновники пожалеют, что открыли этот «ящик Пандоры», поскольку это пока Россию пытаются сделать мишенью для всего остального мира, но пройдет время, и подобное поведение возьмут за образец, и мировой спорт погрязнет в скандалах, бойкотах, отказах от участиях в игр, требованиях финансовых компенсаций…».

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по биатлону, член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Чепиков в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также отметил, что исповедуемый международными спортивными структурами принцип коллективной ответственности изначально ущербен:

«Я точно знаю, что большинство спортсменов – «чистые», то есть допинги они не применяют. Я бы понял, если бы подобные меры применялись для того, чтобы подстегнуть Россию к решению антидопинговых вопросов, но мы никогда не сидели сложа руки, включаем антидопинговое законодательство, ужесточаем его».

Репрессивные решения IBU идут в фарватере допинговой атаки на весь российский спорт в целом. Так, параллельно с мюнхенскими директивами, в четверг стало известно, что Международный союз конькобежцев, основываясь на рекомендациях МОК, перенес финал Кубка мира по конькобежному спорту из Челябинска. В прошедшую субботу в Екатеринбурге был отменен бой за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, поскольку допинг-проба российского спортсмена дала положительный результат. Также решением Международной федерации бобслея и скелетона чемпионат мира по бобслею и скелетону был перенесен из Сочи.