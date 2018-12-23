Россиянам пообещали индексацию социальных выплат в 2019 году

Уже в следующем году россияне почувствуют повышение некоторых социальных выплат. Их рост составит 3,4 процента. Общественное обсуждение соответствующего документа состоялось несколько дней назад, а подробности раскрыли в Министерстве труда.

Ведомство предложило увеличить коэффициент индексации компенсаций, пособий, выплат до 1,034. Речь идет об ежемесячных выплатах, положенных ветеранам, гражданам, подвергшимся радиационному воздействию, полным кавалерам ордена Трудовой славы, Героям Труда и Соцтруда.

Из уточненных данных следует, что на 3,4% вырастут пособие на погребение, максимальные страховые выплаты, ежемесячные страховые выплаты и пороговый показатель. Коэффициент определен с учетом прогноза социально-экономического развития РФ на следующий и 2-летний плановый период. Ожидается, что индекс потребительских цен достигнет 103,4%.

Тем временем, необходимо напомнить, что с 1 января 2019 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,05%. В прежние годы индексация таких пенсий проводилась в феврале, но в следующем году власти решили немного скорректировать сроки повышения пенсионных выплат.

В свою очередь те пенсионеры, которые трудятся официально, не смогут рассчитывать на январское повышение пенсий. Им остается ожидать августовский перерасчет пенсионных выплат.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







