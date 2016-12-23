Спортсменки из Хакасии победили на первенстве Красноярского края по тяжелой атлетике

Золотые медали выиграли тяжелоатлетлетки из Черногорска Алина Батурина и Татьяна Потехина. Сейчас воспитанницы тренера Павла Арчимаева готовятся к первенству России.

В отрытом первенстве Красноярского края среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике Алина Батурина в двоеборье взяла 110 килограммов при собственном весе 48 килограммов. Девушка стала не только победителем турнира, но и подтвердила кандидатский норматив. Не отстала от своей подруги по команде и Татьяна Потехина, которой не было равной в весе 69 килограммов, сообщили в Черногорск-Информе. Черногорским тяжелоатлеткам предстоит побороться за победу в Первенстве России 30 января в городе Зеленодольск республики Татарстан. Эти соревнования — отборочный этап на чемпионат Европы, а потому для наших девушек имеют особое значение.

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