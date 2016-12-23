Украина попала в новый «мини-котел» на Донбассе

ИДЕТ «ОБМЕН МНЕНИЯМИ»

Военкор с Донбасса Анна Долгарева, только что вернулась с линии фронта. Отогревалась два часа и заряжала компьютер.

- Что это было? - спросил я ее. - Разведка боем, прощупывание нашей обороны и скорости реакции ополчения?

- Нет, там была натуральная атака, попытка спрямить Светлодарскую дугу. Не знаю, было это решение высокого украинского командования или какого-то командира на месте, но они дали плотный артогонь, пока ополченцы засели в укрытиях, пошли вперед, взяли три высоты – «Кикимору» (самая важная), «Крест» и «Звезду».

Ну а потом подключились «мирные луганские трактора», и на следующий день «Кикимора» вернулась обратно. Сейчас «мирные луганские трактора» «обмениваются мнениями» с украинской артиллерией относительно двух остальных высот. Они пока не наши, но ВСУ (вооруженные силы Украины. - Ред.) оттуда тоже отошли

- Какие потери в этих боях?

- Оценить украинские потери невозможно, потому что идет очень горячий «обмен мнениями» и трупы лежат на поле, никто их не считал. Но несколько десятков - точно. Да, все участники говорят, что раненых украинцы бросали на поле боя.

О потерях ополчения - ну вот я случайно подслушала цифру в пять человек. Думаю, что если и больше, то счет на единицы. Раненых много, это да, несколько десятков.

- Что говорят бойцы ополчения? Сам много раз слышал от них: «надоело сидеть в окопах, нужно наступать».

- Да постоянно так говорят. Потому что из-за непонятной ситуации "ни мира, ни войны" идет отток идейных добровольцев, идет деморализация армии. На то, что «вперед надо идти», жалуются все бойцы. Периодически командование отдает вообще странные приказы о полном запрете огня: мол, не поддавайтесь на провокации, по вам стреляют, а вы молчите. При этом, почти постоянно идут обстрелы с украинской стороны на юге ДНР, периодически - провокации в районе Станицы Луганской, Первомайска-Кировска, западных окраин Донецка... но это всю осень так.

Уже несколько дней под Дебальцево идут полномасштабные боиФото: Алексей СТЕФАНОВ

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУГА

Наверное, это было самое удачное место для возможного наступления ВСУ – так называемый «Светлодарский выступ». От выступа всего 15 километров до Дебальцево – крупнейшего железнодорожного узла региона! Не случайно, в Великую Отечественную за Дебальцево шли страшные бои. Ополчение этот выступ всегда хотело «срезать», а ВСУ – расширить, нависнув над Горловкой – одним из крупнейших населенных пунктов Донбасса, сопоставимым по размерам с Донецком или Луганском.

Нынешние бои начались ранним утром 18 декабря с серьезной артподготовки. По данным ОБСЕ, обе стороны выпустили свыше 700 гаубичных снарядов. По мнение специалистов, такая артиллерийская активность ВСУ – редкость. Орудийные стволы большинства украинских артсистем изношены, сами стволы не выпускаются и купить их негде. Так же в ВСУ уже чувствуется дефицит боеприпасов. Не смотря на эти обстоятельства, после артподготовки, в полдень, началось наступление частей 54 бригады ВСУ. Численность наступавших – рота усиленная бронетехникой и артиллерией. По данным разведки ополчения, 54 бригада ВСУ недавно вернулась с ротации, и по меркам «окопной» войны считалась «свежей». Интересно, что наступление, точнее вывоз раненых обеспечивали вертолеты ВВС Украины, что является большой редкостью. Их применение опровергает мнение, что вся эта операция была чуть ли не частной инициативой командования 54-бригады. Один из украинских волонтеров уже с горечью написал в своем блоге: «Все, к чему прикасается Генштаб, превращается в Иловайск». Он, конечно, имел ввиду позорный «Иловайский котел», в котором оказались украинские войска в 2014 году.

Итак, наступающим противостояло от силы три десятка ополченцев сидящих в опорных и наблюдательных пунктах. С потерями, но они смогли отойти. После чего, оставленные опорные пункты стали перемешивать с землей артиллеристы и занимаются этим уже пятый день. Кроме того, наступающие не смогли подавить или обнаружить несколько минометных позиций ополчения в лесопосадках. Дальше развить наступление ВСУ не смогли, хотя, по данным разведки, планировали перерезать дорогу Горловка-Енакиево и Углегорск-Дебальцево.

Не смотря на сомнительные успехи, в минувшую среду, Секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что «украинские войска продвинулись вперед и заняли новые позиции, которые предоставили им дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны».

В реальности, ВСУ оказались на разбитых и пристрелянных артиллерией ополчения «опорниках», к которым невозможно подвезти подкрепление и боеприпасы и забрать раненых. В украинской части интернета даже всплыло знакомое слово «котел», правда, с приставкой «мини». Хотя, по меркам затяжной «окопной» войны потери оказались ужасающими. По данным бывшего коменданта Горловки Игоря Безлера – со стороны ВСУ погибло свыше сотни человек. Безлер предложил тем украинцам, кто ему не верит, позвонить своим близким на передовую, чтобы убедиться — живы ли они.

УГОЛ ДЛЯ ПОРОШЕНКО

Разумеется у неудачного наступления ВСУ был политический подтекст.

Диванные и окопные аналитики уже назвали ряд причин: окончательный подсчет голосов Трампа и полный крах президентских надежд Клинтон. «Дембельский аккорд» Обамы на Украине. Скандальная приватизация "Приватбанка", больше похожая на аферу. Недовольство простыми украинцами резким ростом тарифов ЖКХ...

В чем же настоящая причина? Александр Казаков, политолог и советник Главы ДНР, считает, что это вопрос стоит переадресовать самому президенту Украины:

- Я много раз говорил о том, что у Порошенко в штанах лежит граната, которую он готов взорвать, когда поймёт, что загнан в угол. И поэтому сейчас для нас всех наступает самое опасное время. С 19 декабря до 20 января. В это время будет сформирована позиция администрации Трампа по Украине. И один из вариантов заключается в том, что США просто умоют руки. Это и есть угол для Порошенко. Потому что ему даже гарантий не дадут. Не просто для его капиталов, но даже и для личной безопасности. И вот тогда начало третьей военной кампании против Донбасса со стороны Киева - это спасительный билет для Порошенко и его команды. Если это произойдёт — Минские соглашения обнуляются. Нужны будут новые форматы. И единственным легитимным персонажем со стороны Киева для этого формата остаётся Порошенко. Потому что других пока не появилось.

Так что, на мой взгляд, обострение обстановки под Дебальцево - это со стороны Украины "пристрелка". Разведка боем. Не очень удачная. А по результатам и потерям - совсем не удачная для Киева. Но Порошенко это безразлично. Его задача - не победить, а начать военные действия и вынудить Россию и Европу (США уже не впишутся) снова сесть с ним за стол переговоров, чтобы прекратить поток жертв.