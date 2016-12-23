В Братске зафиксирован первый случай отравления метиловым спиртом

Ранее в МВД рассказали, что за четыре дня в Иркутске было изъято более 22 тысяч литров алкоголя, который продавался с нарушениями законодательства. По словам официального представительства ведомства Ирины Волк, десять тысяч бутылок "Боярышника" полицейские нашли в подвале одного из коттеджей.
Массовое отравление произошло в Иркутске на выходных. Сейчас в городе действует режим ЧС.
В рамках расследования уголовного дела задержаны 12 человек — это индивидуальные предприниматели и их сотрудники, осуществлявшие мелкооптовую и розничную продажу.
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