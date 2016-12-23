В копилке педагогов Хакасии ещё одна победа

По итогам международного конкурса методических разработок «Педагогический опыт» диплом победителя присуждён Нине Матросовой, методисту Центра детского творчества города Абакана.

На конкурс были представлены методические материалы, разработанные в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки Федерального института развития образования Минобрнауки России. Нина Николаевна презентовала эффективные модели и методики организации летнего отдыха и оздоровления для детей всех категорий детей, в том числе, для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья), сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ.

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