В копилке педагогов Хакасии ещё одна победа

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По итогам международного конкурса методических разработок «Педагогический опыт» диплом победителя присуждён Нине Матросовой, методисту Центра детского творчества города Абакана.

На конкурс были представлены методические материалы, разработанные в рамках деятельности федеральной экспериментальной площадки Федерального института развития образования Минобрнауки России. Нина Николаевна презентовала эффективные модели и методики организации летнего отдыха и оздоровления для детей всех категорий детей, в том числе, для детей с особыми потребностями (одаренные дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья), сообщили в пресс-службе министерства образования и науки РХ. 

 

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