В Саяногорском изоляторе открылась молельная комната

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Теперь оступившиеся граждане смогут пообщаться с представителями духовенства.

Инициативу общественного совета саяногорской полиции создать в изоляторе временного содержания молельную комнату поддержал начальник городского отдела внутренних дел Олег Тугужеков. Представители городского духовенства отец Рустик и отец Евгений уже посетили изолятор и пообщались со всеми находящимися там гражданами. Теперь священнослужители будут приходить в ИВС регулярно  и проводить беседы с каждым желающим, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

 

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