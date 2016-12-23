В Саяногорском изоляторе открылась молельная комната

Теперь оступившиеся граждане смогут пообщаться с представителями духовенства.

Инициативу общественного совета саяногорской полиции создать в изоляторе временного содержания молельную комнату поддержал начальник городского отдела внутренних дел Олег Тугужеков. Представители городского духовенства отец Рустик и отец Евгений уже посетили изолятор и пообщались со всеми находящимися там гражданами. Теперь священнослужители будут приходить в ИВС регулярно и проводить беседы с каждым желающим, сообщили в пресс-службе МВД по РХ.

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