В Таштыпской школе установили памятную доску Марии Цукановой

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Герой Советского Союза Мария Цуканова, зверски убитая в годы Великой Отечественной войны японцами, много лет назад окончила начальную школу в Таштыпе.

Это вторая доска, установленная на фасаде этой школы в рамках федеральной программы Российского военно-исторического общества. В сентябре здесь прошло открытие памятного знака Александру Назарову – сержанту, исполнявшего обязанности командира второго взвода 369-й отдельной разведроты 294-й стрелковой Черкасской дивизии, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

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