В Хакасии директора коммерческой организации приговорили к обязательным работам

Директор общества с ограниченной ответственностью по решению суда обязан был внести запись в трудовую книжку бывшего работника об увольнении, вернуть книжку, выплатить задолженность по зарплате, перечислить налоги и страховые взносы.

Руководитель привлекался к административной ответственности, но решение суда так и не исполнил. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП по Хакасии. За неисполнение решения суда директор приговорен к 200 часам обязательных работ. Решение в силу пока не вступило. Трудовую книжку работник получил от дознавателя управления судебных приставов.

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