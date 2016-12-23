В Хакасии директора коммерческой организации приговорили к обязательным работам

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Директор общества с ограниченной ответственностью по решению суда обязан был внести запись в трудовую книжку бывшего работника об увольнении, вернуть книжку, выплатить задолженность по зарплате, перечислить налоги и страховые взносы.

 

 

 

 

 

Руководитель привлекался к административной ответственности, но решение суда так и не исполнил. Было возбуждено уголовное дело, сообщили в УФССП по Хакасии. За неисполнение решения суда  директор приговорен  к 200 часам  обязательных работ. Решение в силу пока  не вступило. Трудовую книжку работник получил от дознавателя управления судебных приставов.

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