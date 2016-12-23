В Хакасии льготникам бесплатно предоставлено более восьми тысяч земельных участков

С начала действия программы предоставления льготным категориям граждан земельных участков в Хакасии подготовлено 13494 надела, отдано более 8 тысяч, в стадии предоставления 5,5 тысяч.

Об этом сегодня на заседании правительства доложила министр имущественных и земельных отношений республики Елена Соломонова.

Самые крупные земельные массивы для раздачи льготникам сформированы в Алтайском и Усть-Абаканском районах, -1262 и 3219 участков, соответственно. Районы свою очередь закрыли и оставшиеся территории отдают Абакану, у которого уже нет свободных земель. Алтайский район поделился с абаканской молодежбю, многодетными семьями и другими льготниками 200-ми участками в Белом Яре, Усть-Абаканский готов передать около полутора тысяч – в Усть-Абакане и селе Солнечном. На совещании рассмотрен вопрос обеспечения льготных участков электроэнергией, дорогами, инженерной инфраструктурой. Глава Хакасии пообещал районам помощь республики в этом вопросе.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







