В Хакасии рецидивистка с марихуаной шла из Абакана в Минусинск по железной дороге 

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

40-летнюю женщину заметили в районе станций Абакан – Подсинее.

Транспортные полицейские задержали гражданку за переход дороги в неположенном месте. Служебная собака учуяла наркотики. Оказалось, жительница Минусинска гостила в Абакане у своей подруги. Женщины поругались и гостья отправилась домой пешком по железной дороге. По пути она заметила коноплю на нарвала её для личного употребления.  Вес изъятого наркотика составил 139 граммов.

Следователи выяснили, гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за приобретение и хранение наркотических средств, отбывала срок наказания в исправительно-трудовой колонии, откуда освободилась в июле текущего года, сообщает пресс-служба ЛО МВД России по Абакану.

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