В Хакасии снизилось количество абортов

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

По сравнению с прошлым годом число абортов сократилось на 351. Каждой женщине, обратившейся за направлением на прерывание беременности, предоставляется «неделя тишины», в течение которой она должна посетить кабинет медико-социальной помощи.

Таких кабинетов, открытых при женских консультациях и государственных учреждениях родовспоможения, в республике 14. С каждой женщиной, решившей прервать беременность, беседуют специалисты по социальной работе и психологи. Психологи консультируют не только женщин, но и их супругов, объясняя, к каким последствиям (вплоть до бесплодия) может привести прерывание беременности. Большое внимание специалисты уделяют профилактике абортов среди студентов и старшеклассников. В рамках профилактических  акций, которые систематически проводят врачи-гинекологи,  девушки узнают о том, что  альтернатива аборту — использование современных средств контрацепции, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения РХ.

 

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