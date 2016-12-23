В Хакасии в подарок к Новому году дети получили… школы

Канун Нового года у аскизцев наполнен радостными событиями: в районе одна за другой открываются новые школы, не уступающие, а даже превосходящие столичные, по уровню оснащенности. Уютные, красивые, теплые — здесь сделано все, чтобы деревенские дети могли комфортно учиться. «Хакасия» побывала на торжественном открытии: в этих школах есть на что посмотреть!

Аал Катанов

- Когда глава Хакасии был в восьмом классе, на уроке черчения сделал проект своей школы, - обращается к журналистам, пожимая руку Виктору Зимину, учитель физкультуры и технологии катановской школы Иосиф Гертнер.



- Ну, вот сорок лет прошло с тех пор, и новая школа появилась, - улыбается в ответ Зимин.

В кабинете технологии все оборудовано для того, чтобы мальчишки могли вырезать, строгать и создавать что-то своими руками. В аале Катанов вообще не школа — дворец науки. Именно здесь властям удалось воплотить в жизнь мечту любого учителя и ученика: самое современное школьное оборудование, новейшая техника, лучший спортинвентарь, современная столовая, уютные классы — и все это для обычной деревенской ребятни. Цель одна — уровнять у детей шансы на получение знаний. В конце концов, сельские ребятишки ничем не хуже городских, а в чем-то, возможно, даже любознательнее.

Фундамент новой школы заложили еще в 2010 году. Однако стройка шла с задержками: деньги у Москвы удалось получить не сразу. Тем не менее, Зимин дал землякам слово: в родном аале будет новая школа! Ведь старенькая-то,1939 года постройки, вообще едва держалась... И слово свое глава сдержал. На строительство школы ушло 173 миллиона рублей. Одно ученическое место в новой школе стоило государству 179 тысяч рублей. Катановская школа по уровню оснащения входит в десятку лучших школ России.

- Когда мы строим такие объекты, как эта школа, гордость берет за свою страну. Ведь еще каких-то 15 лет назад у нас всего этого не было… А сегодня — и за это необходимо сказать спасибо президенту — мы строим новые школы и детские сады, мы — великая страна, - сказал Виктор Зимин, поздравляя катановцев с новой школой. - В таких школах и учиться хорошо, и знания передавать новому поколению — одно удовольствие. Сегодня хочу поблагодарить своих учителей. Низкий поклон вам и спасибо за знания и силы, которые вы вложили в нас.

Виктор Зимин наградил учителей катановской школы медалями и вручил благодарственные письма.

- Наша деревня на Новый год получила такой огромный подарок — школу, - сказала, благодаря главу региона, учитель математики, заслуженный педагог России Алиса Угдыжекова. - Это дар всем нам: и учителям, и ученикам, и родителям. Мы не ожидали такой красоты. И я хочу сказать спасибо всем, кто помогал построить нашу школу, ведь теперь у каждого педагога есть отдельный кабинет, у детей — красивый спортзал. От души — спасибо. И еще хочу сказать: это так здорово, Виктор Михайлович, что вы родились в нашей деревне...

Родители учеников тоже в восторге от новой школы.

- Старенькая наша школа 1939 года постройки еле держалась. Учителя, конечно, старались ее поддерживать в соответствии, но время все равно взяло свое. Порой ребенка было страшно отпускать туда, того и глади развалится, - делится впечатлениями Тамара Побызакова, мама ученика. - А это школа — просто чудо, все красивое, новое. Даже не верится, что все это — для наших детей. После Нового года, как нам сказали, дети уже полностью сюда перейдут учиться.

Кстати, величайший хакасский ученый Николай Катанов, именем которого и назван аал, родом именно из этих мест. Так что местной детворе есть на кого ровняться, постигая азы различных наук. И кто знает, возможно, отсюда еще выйдут талантливые ученые, бизнесмены, руководители…

Станция Аскиз

Неподалеку от Катанова, на станции Аскиз, тоже праздник — здесь открыли новый детский сад на 25 мест. К открытию дошколята подготовились основательно: девочки разучили танец снежинок, мальчики — танец со шляпами. Непосредственные, по-детски неловкие, очень торжественные ребятишки так старательно вытанцовывали нехитрые па, что поневоле вызывали улыбку.

- А давайте с вами сфотографируемся, - предлагает малышам глава Хакасии Виктор Зимин.

- Да-а-а, - раздается в ответ недружный хор голосов.

- А вы нас не арестуете? - вдруг с опаской спрашивает чернявый мальчуган в аккуратной белой рубашечке.

- Нет, не арестую, - смеется Зимин, - я вам лучше елку помогу украсить.

Станция Аскиз — поселение довольно большое. Один садик здесь уже имеется, но и новый совсем не помешает: все больше людей переезжает сюда жить, а значит, и малышне понадобится место.

- Это только первая очередь детского сада, - сказала директор Тамара Минор, - на строительство ушло порядка 8 миллионов рублей. Начали только в октябре этого года, и, как сами видите, в декабре уже садик готов. Строители поработали на совесть, от души: помещение светлое, теплое, инвентарь весь имеется.

После новогодних праздников ребятишки уже вплотную будут осваиваться в новом садике. Кстати, ходить сюда будут только ребятишки от 3 до 7 лет.

- У многих родителей есть стремление, чтобы дети попали в наш садик, - продолжает Тамара Минор. - Мы работаем по проверенной образовательной программе «Перспектива», у нас преподается родной язык, у нас кормят ребят прекрасно — в общем, все условия для детей созданы.

Усть- Есь

Особенно тепло принимали главу в селе Усть-Есь. Здесь в новом здании разместились школа, интернат и садик. Глава региона Виктор Зимин особенно придирчиво осмотрел помещение для дошколят интернатовцев - спальню, прачечную, учебные классы.

- Вот все говорят про европейские стандарты, но… нигде в Европе нет таких государственных дошкольных учреждений. У них детские сады — это совсем другое. В этом плане, думаю, все-таки мы лучше, - считает Зимин.

Кстати, год назад глава Хакасии поставил задачу перед чиновниками: чтобы в 2016 году школу сдали! И опять сдержал слово. На завершение строительных работ дополнительно власти направили порядка 60 миллионов рублей. Надо отметить, что большую работу проделали и сельские власти. Глава сельсовета Руслан Чистыгашев последовательно и упорно продвигал строительство новой школы, за что и удостоин ордена «За заслуги перед Хакасией».

— Три объекта построено, почти полмиллиарда рублей инвестировано на благо жителей Аскизского района, в котором живёт большая часть представителей титульной нации. Горжусь тем, что здесь учился и вырос , - сказал Виктор Зимин. - Я радуюсь за то, что сельские школы встали на один уровень со школами городскими.

… Вот такие большие подарки к Новому году получила детвора в Аскизком районе Хакасии. Впрочем, до праздника еще есть время, и под елкой наверняка найдется место и для маленьких презентов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние годы в Хакасии создано 10,5 тысяч мест в детсадах. В республике все дети от 3 до 7 лет обеспечены местом в детсаду.

В школах Хакасии сегодня учится 64 тысячи учеников, из которых 8 тысяч — первоклассники. Это на 2 600 первоклассников больше, чем в 2015 году.

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