ВСУ расконсервируют ракетные комплексы «Точка-У» против Донбасса

Вооруженные силы Украины готовятся снять с консервации Точку-У — самое мощное ракетное оружие в стране.
Об этом сообщил Украинский милитарный портал в Facebook.
«Вооруженные Силы Украины дополнительно снимают с консервации тактические ракетные комплексы «Точка-У». В сети появились материалы, на которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы «Точка-У»», — говорится в сообщении портала.
Вероятно, затем ракетные комплексы перебросят на Донбасс.
Метки по теме: армия Украины; АТО; Война на Донбассе; ВСУ; Точка-У; Украина
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