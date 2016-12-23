ВСУ расконсервируют ракетные комплексы «Точка-У» против Донбасса

23.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

‘Новости

Вооруженные силы Украины готовятся снять с консервации Точку-У — самое мощное ракетное оружие в стране.

Об этом сообщил Украинский милитарный портал в Facebook.

«Вооруженные Силы Украины дополнительно снимают с консервации тактические ракетные комплексы «Точка-У». В сети появились материалы, на которых изображены ранее законсервированные ракетные тактические комплексы «Точка-У»», — говорится в сообщении портала.

Вероятно, затем ракетные комплексы перебросят на Донбасс.

Метки по теме: армия Украины; АТО; Война на Донбассе; ВСУ; Точка-У; Украина

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