Взрыв газа в вестибюле метро: итоги первой проверки ЧП на «Коломенской»

Следственный комитет России проводит расследование по факту взрыва в вестибюле станции "Коломенская". ЧП произошло утром 22 декабря во время сварочных работ. Уже известно, что Московский метрополитен отказался от услуг компании, которая выполняла ремонт участка подземки.

Проспект Андропова, 9 часов 20 минут утра. В правом ряду движется черный Peugeot, в левом — белый Volkswagen.

После взрыва в Peugeot не оказалось, что называется живого места — детали кузова посечены как шрапнелью, зеркало висит на проводах. Volkswagen пострадал меньше, но на переднем кресле ехал ребенок и прямо на него водопадом посыпались осколки. Как рассказывает отец, в момент взрыва у него вся жизнь промелькнула перед глазами.

"Стеклами засыпало очень сильно, ребенка пришлось раздеть. Ощущения страшные, потому что взрывная волна была очень сильная", — рассказал владелец автомобиля Николай Пензин.

Оживленный перекрёсток Нагатинской улицы и проспекта Андропова. По этой полосе идет движение в сторону области, поэтому утром машин здесь было немного.

Вот вестибюль, в котором и произошёл взрыв. Видно, что не осталось ни одного целого стекла не только в этом вестибюле, но и в том, что находится через улицу. Если бы все произошло в вечерний час-пик, последствия были бы гораздо более страшными. Огромными осколками была усыпана вся проезжая часть.

Сила взрыва была такой, что конструкция здания перехода буквально выгнулась наружу. Этот вестибюль был закрыт на ремонт, но прохожие все равно ходили вдоль забора — ведь здесь оживленная автобусная остановка. Стекла выбило и в другом павильоне перехода — располагающемся через улицу. Как рассказывает продавец елочного базара, показалось, что взрывной волной даже качнуло ветки.

Начальство метрополитена заявило, что в ближайшее время из произошедшего будут сделаны самые серьезные выводы. Ведь подрядчик должен предупреждать о каждом опасном этапе работ — а в этот список входят и все манипуляции с баллонами для сварки. В данном случае этого сделано не было.

"Мы приступили к проверке организации. Она на данный момент отстранена от всех работ, которые выполняла в московском метрополитене. По итогам проверки мы примем решение о возможности ее дальнейшей работы по ремонту объектов московского метрополитена", — рассказал руководитель столичной подземки Дмитрий Пегов.

Ремонт подуличных переходов московского метро идет уже давно и затеян был очень масштабно — к декабрю он должен был закончиться на 88 объектах. Но как, например, гласит плакат у Савеловской — на работы остается чуть больше недели, и к указанному сроку они явно не завершатся.

Прохожие как будто с опаской идут рядом с задрапированным железом переходом, ведь что происходит за ним — неизвестно.

"Это вообще безобразие, они должны были еще в прошлом году все это закончить, а сейчас уже конец 2016 года и никаких подвижек, вообще никаких, тишина полная такая", — говорит один из пассажиров.

А это Бибирево. Ситуация аналогичная. Видимо, испугавшись грядущих проверок — рабочие и вовсе решили стройку покинуть. Затянувшийся ремонт переходов, да еще с такими последствиями — один человек в тяжелом состоянии и еще 7 пострадавших — явно в ближайшее время будет в приоритетном списке вопросов московского правительства.

Но если в большинстве случаев его надо будет волевым усилием закончить, то на Коломенской — можно приступать заново.