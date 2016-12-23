Хакасские единоросы выберут лидера

Сегодня в Республиканском доме культуры им. Кадышева пройдёт XIX отчётно-выборная конференция Хакасского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Основными вопросами станут избрание секретаря республиканского отделения партии и регионального политсовета. О том, как прошли выборы в регионе, о планах и задачах, которые стоят перед «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ», расскажет действующий секретарь ХРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель комитета ВС РХ по бюджету и налогам Сергей Комаров.

На мероприятие приглашены члены республиканского правительства и парламента, представители общественных организаций и бизнеса, депутаты Госдумы Виктор Зубарев и Надежда Максимова, сообщили в пресс-службе ХРО партии.

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