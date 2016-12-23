Завтра маленьких зрителей Хакасии ждёт новогодняя сказка

24 декабря в 10:00, 13:00 и 16:00 Хакасский национальный театр кукол «Сказка» покажет добрую новогоднюю сказку о чудесах «Волшебная ночь, или когда оживают игрушки».

Все ребята пишут письма Дедушке Морозу. Дети просят в подарок игрушки, коньки, телефоны, братиков, сестричек и даже пятерку по математике. А одна девочка попросила такой странный подарок, что Дедушка Мороз очень удивился. Удивился, но подарок принес. В ночь под Новый год он оставил его под елочкой во дворе дома, где жила девочка. А что из этого вышло, вы увидите сами. Спектакль можно будет увидеть 26, 29, 30 декабря в 10:00, 2, 4 января в 17:00, 5 января в 11:00, 6 января в 11:00 и 14:00. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







