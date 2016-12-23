Житель Черногорска убил женщину за отказ дать спирт в долг

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

3 декабря в квартире дома по улице Окулова Черногорска было обнаружено тело 68-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

 

 

Преступление  раскрыто.  Задержан подозреваемый в убийстве 52-летний ранее судимый местный житель. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Хакасии,  вечером 3 декабря он пришел  к  женщине, которая занималась нелегальной торговлей спиртом.  Мужчина попросил дать ему алкоголь в долг, однако  в ответ женщина начала его оскорблять. Тогда  обвиняемый  несколько раз ударил  хозяйку квартиры молотком. Пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый  заключен под стражу.

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