Житель Черногорска убил женщину за отказ дать спирт в долг

3 декабря в квартире дома по улице Окулова Черногорска было обнаружено тело 68-летней хозяйки квартиры с признаками насильственной смерти.

Преступление раскрыто. Задержан подозреваемый в убийстве 52-летний ранее судимый местный житель. Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по Хакасии, вечером 3 декабря он пришел к женщине, которая занималась нелегальной торговлей спиртом. Мужчина попросил дать ему алкоголь в долг, однако в ответ женщина начала его оскорблять. Тогда обвиняемый несколько раз ударил хозяйку квартиры молотком. Пострадавшая скончалась на месте. Обвиняемый заключен под стражу.

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