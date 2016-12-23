Жители Алеппо празднуют победу над американским терроризмом на улицах города

На улицах Алеппо проходит массовое празднование освобождения города. Люди выходят на улицы, обнимают друг друга и поздравляют с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

На улицах Алеппо десятки людей, включены праздничные фонари, жители на автомобилях едут по улицам и сигналят. Повсюду стреляют в воздух, играет музыка.

Ранее Командование сирийской армии официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Как отметил глава Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов -заслуга правительственных войск и всех союзников Дамаска, в частности, России и Ирана.