Жители Алеппо празднуют победу над американским терроризмом на улицах города

23.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Жители Алеппо празднуют победу над американским терроризмом на улицах города

На улицах Алеппо проходит массовое празднование освобождения города. Люди выходят на улицы, обнимают друг друга и поздравляют с победой. Об этом сообщает РИА Новости.

На улицах Алеппо десятки людей, включены праздничные фонари, жители на автомобилях едут по улицам и сигналят. Повсюду стреляют в воздух, играет музыка.

Ранее Командование сирийской армии официально объявило о полном освобождении Алеппо от террористов.

Как отметил глава Сирии Башар Асад, освобождение Алеппо от террористов -заслуга правительственных войск и всех союзников Дамаска, в частности, России и Ирана.

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