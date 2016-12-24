Агония Западного паразитического мира естественна и неизбежна

Злодейское убийство российского посла в Анкаре, бессмысленный теракт в Берлине, маргинальные митинги в Варшаве, русофобские бредни Обамы и прочие шизофренические активности, которые мы наблюдаем в последние дни в Европе и США, – не просто события. Это совокупность системных сбоев, превращающихся в единый мутный поток нарастающих деконструкций и девиаций. Так что в лексиконе аналитиков, наблюдающих за происходящими на Западе процессами, всё чаще встречаются такие словосочетания, как «глобальная Смута», «логика Судного дня», «Апокалипсис», «цивилизационная катастрофа» etc.Западный мир погружается в эпоху саморазрушения, поскольку в нём сложились для этого все необходимые предпосылки.Первая предпосылка состоит в том, что большинство западных стран, включая США, утратили суверенитет, попав в зависимость от глобальных проектов и транснациональных структур. И это притом, что эти страны сталкиваются со всё большим числом внешних вызовов и угроз.Во-вторых, по всему Западу, а также в зависимых от него незападных странах запущен процесс разрушения государственных институтов и систем права. Государственность объявлена обузой «демократии», а потому должна быть упразднена или нивелирована. В пользу кого? Очевидно, в пользу глобальной олигархии.Третьей предпосылкой стал тот факт, что транснациональной (глобальной) олигархии удалось разрушить социальную структуру стран Запада. Запуск в социум вирусов новой гендерной политики, мультикультурализма, миграционных «инноваций» и «общественного договора» почти уничтожил здоровую семью, многовековые муниципальные общины, профсоюзы, кооперативные формы ведения хозяйства и другие базовые форматы самоорганизации населения. Вместо системы самоорганизации большинства западному обществу подсунули фантом «гражданского общества» (на самом деле – охлократию), состоящего из прикормленных олигархией НКО и не задающих вопросов зомбиволонтёров.Технологии глобализма вывернули наизнанку локковские политические системы и токвилевскую демократию. Реальные лидеры народного большинства преданы остракизму и заменены политиками-временщиками марионеточного типа. Авторитет представительных органов власти (парламентов) стремится к нулю, а институт выборов низведён до формальной легитимации принимаемых без участия масс решений. Reаl politic сведена к клановым разборкам, площадным скачкам наёмного охлоса и прямым манипуляциям толпой посредством СМИ, а то и попросту подкупа и шантажа.Политические партии уже не представляют конкретные социальные группы, превратившись в машины по переводу голосов избирателей в коррупционно ёмкие должности для платёжеспособных клиентов.Западный человек в массе своей лишён собственности и низведён до «фрилансера», по сути – до безработной и бесправной личинки глобального рынка, убеждённой, что её невостребованность и есть свобода.Евроамериканский индивидлишён также и христианской Веры, а значит, имманентной ценностной опоры и культурной целостности.Деструктурировано в Западном мире и идеологическое поле. В нём давно нет классических левых и правых. Место политического большинства в западном политикуме заняли меньшинства: «трансгуманисты» (сторонники Хиллари Клинтон и «банкстеров») с одной стороны и расисты (сторонники Джона Маккейна и западных спецслужб) – с другой. Различаясь ценностно, радикалы едины в борьбе против традиционного общества, ответственной политики и эффективных государств, ибо модель поведения тех и других состоит в самоутверждении на разрушении, а не на созидании.Сегодня к этим двум группам евроамериканских радикалов добавились квазиисламистские экстремисты из числа мигрантов. Как результат, в западном обществе распространяются деструктивные технологии перманентных «опусканий» госструктур под видом революций и акций протеста и девиантные модели поведения, связанные с получением удовлетворения от погружения в экстрим насилия и лжи.Самые мерзкие поступки, включая показательные казни заложников и пленных, убийство дипломатов и уничтожение гражданского населения, объявляются доблестью, если эти поступки совершаются по отношению к назначенному врагу.Да и как может быть иначе, если в центрах Дейла Карнеги и тысяч других западных «гуру» индивидов нацеливают на «успех», достигаемый посредством искусства манипулирования людьми и выживания во всё более деструктивной среде за счёт ближнего?Впрочем, мейнстримальный Запад воспринимает рост девиантности не как собственную проблему, но как внешний вызов. От кого? Да от русских «варваров», от кого же ещё?Западные элиты придумали повод для как бы единения в ситуации так называемой «мировойны» (войны всех против всех) – «экзистенциальный» страх перед нарастающей внешней угрозой. Разумеется, в качестве таковой рассматривается вовсе не международный терроризм, поскольку он – неотъемлемый элемент глобализма и инструмент западной внешней политики. Главным врагом Запада назначена Россия – ведь именно она выступает за многополярный мир.К счастью, в США начинается ломка этого стереотипа. На днях советники Трампа вычеркнули Россию из списка главных угроз США. Вопрос в том, когда, наконец, взбунтуется Европа, избавившись от паразитов в лице чиновников ЕС и политиков-марионеток вроде Ангелы Меркель?Вопрос не праздный. Проблема в том, что, будучи прародителем капитализма, то есть строя, нацеленного на эксплуатацию людей путём их обмана и подчинения, Западная Европа возомнила себя не только сверхгуманным (толерантным) и совершенным, но и самым справедливым обществом. (Газета New York Daily news, к примеру, назвала убийство российского посла в Анкаре «свершившейся справедливостью».) Так вот, результатом подобных извращённых представлений о справедливости становятся предельная фрустрация в сознании западных элит и последующий сбой в программе цивилизационного развития Запада.Декларации и самовосхваления внутри западной цивилизации всё больше расходятся с реальным положением дел. Спрос на девиантности нарастает. Проститутки, киллеры и олигархи здесь давно и прочно находятся на вершине социальной пирамиды. А сегодня, как никогда, востребованы политические проститутки и киллеры. Достаточно посмотреть на современную Украину, которая, в силу ряда обстоятельств, оказалась в авангарде формирования новой морали от противного: чем больше мерзкого в том или ином персонаже, тем выше он в пантеоне героев нынешнего Киева.Процесс саморазрушения Запада набирает динамику. Евросоюз, ПАСЕ, ОБСЕ, Гаагский трибунал, Европейский суд, МОК, WADA и другие западные структуры, которые ещё вчера как бы выражали мнение мирового сообщества, наполняясь русофобской паранойей, становятся откровенными карикатурами.Отсюда прогноз: в 2017 году весь Западный мир и в особенности Европу накроет череда «народных» бунтов не-важно-по-какому-поводу, конфликтов, терактов и бессмысленных убийств.Ну, если в результате избирательных кампаний 2017 года во Франции, в Германии и ряде других стран не будут сметены нынешние неадекватные элиты.Что должна делать Россия в ситуации нарастающей агонии у своих западных границ? Полагаю, что самым разумным в нынешней ситуации было бы попросту переждать нарастающую катастрофу Западного мира.