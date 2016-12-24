Что общего между РАН и РПЦ? Они — паразиты, безстыдно сосущие бюджет страны

Пора уже понять, что такие организации и структурные - "монстры" как РАН и РПЦ, созданы в нашей стране не просто так, тем более, что они внешне управляются из единого центра и одними и теми же кукловодами сиона. У них схожая структура, у них общие цели и задачи.

И там, и там, работают абсолютно нормальные и честные люди, но они занимают самую нижнюю ступеньку в табелях о рангах в данных "корпорациях". Они честно работают, но не благодаря, а вопреки созданной системе.

Удивительно, но именно с помощью, и за счет честного и самоотверженного труда этих "работяг", с самого нижнего уровня, что РАН, что РПЦ и пытаются скрыть свою истинную суть и доказать всему обществу всю свою необходимость и значимость, как институтов, построенных в том виде в котором мы их наблюдаем сейчас...

Все эти структуры исправно сосут деньги из нашего бюджета и обезсиливают его. Причем, они тратят именно те деньги, которые изначально предназначены для увеличения благосостояния России и нашего народа.

Но эти структуры, делают всё с точностью наоборот - и вот уже наши деньги идут нам не во благо, а, напротив - в ущерб, что позволяет нанести двойной урон развитию нашего благосостояния!

Многие этого даже не осознают, что идет именно двойной, тройной урон, так как мы сами же, этим упырям и оплачиваем свои же "похороны". Более того, они и не скрывают этого, если, более внимательно присмотреться, то РАН имеет точно такую же структуру как и РПЦ, но только в общественном сознании пытается себя позиционировать как светская организация, а РПЦ как духовная.

Другими словами, нас обложили по полному - и в духовном плане и в материальном - все планомерно движется к нашему полному обнищанию и уничтожению.

И не понимать этого может, лишь только недалекий человек, то есть человек не способный осознать, что происходит вокруг, что происходит чуть дальше его маленькой уютной среды обитания!