Дебальцево: как украинские волонтеры запытали до смерти троих военных ВСУ

Волонтеры «АТО» и журналисты «запытали до смерти» пленных украинских солдат под Дебальцево с помощью Facebook и интернета.

Ряд известных украинских волонтеров «АТО» решили запугать украинцев страшным рассказом о жестоких пытках со стороны «российских военных», которым якобы подверглись пленные солдаты ВСУ под Дебальцево.

«„Это сделали либо российские наемники, либо вновь прибывшие солдаты армии РФ”, — Мирослав Гай сделал шокирующее заявление о пытках, которым подверглись попавшие в плен бойцы АТО», — сообщает «Диалог.уа», «Телеканал новин 24», «Обозреватель» и еще десяток украинских СМИ.

Новость стремительно разнеслась по соцсетям, где ее подхватили тысячи украинцев, грозя карами России и ополченцам за «страшные муки всушников».

За сутки посты волонтеров с соцсетях набрали десятки тысяч лайков и тысячи репостов. Злобным проклятиям в адрес России и Донбасса со стороны жителей нэзалежной не было конца.

Но вот еще один известный украинских волонтер Александр Сурков неожиданно жестко разоблачил грубую ложь своих сограждан и СМИ:

«Сегодня в сеть вброшен очень опасный фейк о том, что якобы наших ребят, взятых в боях на Светлодарской дуге, запытали в плену до смерти. Вбросил Кабакаев с подачи эмоционального поста Лилии „Совы“ Кравченко, разогнал знатный фейкомет Мирослав Гай.

В результате этого вброса возврат тел погибших ребят, по которым шли переговоры, едва не сорвался. Сепаратисты потребовали освидетельствования Красным Крестом, которое могло затянуться надолго.

Однако невзирая на очередное вмешательство любителей дешевых сенсаций, наши военные и переговорщики-волонтеры все же смогли достичь определенных положительных результатов.

Не ведитесь на вбросы!»

Позже Сурков добавил: «Только что забрали тела трех павших. По утверждению присутствовавших следов пыток на них нет. Подробности позже».

Следом пропагандистскую ложь журналистов и волонтеров разоблачили в министерстве обороны Украины:

«Информация о гибели троих украинских военных в плену на Донбассе не соответствует действительности», — заявил на пресс-конференции спикер Минобороны и главный пропагандист «АТО» Андрей Лысенко.

Он добавил, что распространяемое в СМИ и соцсетях сообщение об убийстве военными ЛНР захваченных в плен украинцев — это искаженная информация о смерти 2-х солдат на Донбассе, официально озвученная 21 декабря.

Ранее координатор сообщества «Стоп террор» Семен Кабакаев на своей странице в соцсети «Фейсбук» заявил, что на Светлодарской дуге ополченцы взяли в плен 2-х раненых украинских солдат. Вернуть их не удалось — в ЛНР якобы не согласились на обмен. Он добавил, что пленных отправили в Дебальцево, где подвергли жестоким пыткам и казнили. «Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам как подтверждение того, что они — 200-е», — рассказал своим читателям Кабакаев. Он добавил, что еще один военнослужащий ВСУ пропал без вести, а через некоторое время был передан украинской стороне уже мертвым, «со следами выстрелов на голове».

Эта чудовищная ложь была выдана за правду сотням тысяч украинцев, многие из них все еще верят, что так и было на самом деле.