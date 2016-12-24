ДНР: Жители Донбасса сожгли в бане троих «нацистов»

Местные жители на подконтрольных ВСУ территориях, доведенные до отчаяния преступлениями украинских силовиков, подожгли баню с отдыхающими там боевиками националистического батальона, рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«На подконтрольных ВСУ территориях местные жители, доведенные до отчаяния беспределом со стороны украинских карателей, связанным с выселением граждан из жилищ и мародерством, были вынуждены пойти на крайние меры по самообороне и противодействию противоправным действиям украинских силовиков», - сообщил Басурин на пресс-конференции, видеозапись которой публикует News Front.

«Так, в населенном пункте Красногоровка жители устроили самосуд над добровольцами из националистического батальона. Была подожжена баня, в которой в это время отдыхали три нациста. После отдыха из бани никто не вышел», - рассказал представитель ДНР.

«Таким образом, мы видим крайнюю степень ненависти местных жителей в бандеровцам, чьи преступления вынуждает уже само украинское население подниматься на борьбу», - заключил он.

Президент Владимир Путин, отвечая в ходе большой пресс-конференции на вопрос украинского журналиста, заявил, что Киеву нужно думать о том, чтобы «на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами».