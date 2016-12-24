Истребитель F35 вступил в беспощадную схватку за новые миллиарды налогоплательщиков

Шеф компании Lockheed Martin Мэрилин Хьюсон и без пяти минут президент США Дональд Трамп провели встречу, после которой та пообещала «агрессивные» меры по удешевлению своего истребителя F35. Ранее Трамп намекнул, что при выборе истребителя будущего может сделать ставка на другую корпорацию - на Boeing, точнее на ее истребитель F-18 Super Hornet.

Трамп и Хьюсон побеседовали в пятницу, и после чего глава Lockheed Martin выразила готовность начать «агрессивную» политику по снижению стоимости самолета, о чем сообщил твиттер компании.

Однако у подобной сговорчивости Мэрилин Хьюсон есть и иная подоплека: в среду, как сообщает Reuters , прошла встреча Трампа с представителями ее конкурента - концерна Boeing. Характерно, что спустя сутки после нее Дональд Трамп написал в своем твиттере

«Исходя из огромной стоимости и перерасходов на F-35 от Lockheed Martin, я попросил Boeing назвать цену на аналогичные F-18 Super Hornet».

Reuters также сообщает, что, несмотря на оптимистические заявления Lockheed Martin, рынок симптоматично отреагировал: в пятницу акции компании упали на 1,3%, приблизившись к самым низким показателям, которые наблюдались 8 ноября, сразу после выборов президента США. При этом показатели Boeing остались на прежнем уровне.

12 декабря Трамп уже давал оценку программе F-35, заявив, что ее стоимость «выходит из-под контроля», от чего, по данным The Independent, Lockheed Martin потеряла в стоимости 2 млрд долларов в течение часа после заявления.

Тогда исполнительный директор компании Джефф Бабиони, как сообщило РИА «Новости», попытался оправдаться, заявив, что Lockheed Martin изначально инвестировала сотни миллионов долларов на то, чтобы «уменьшить стоимость летательного аппарата примерно на 70% по сравнению с изначальной стоимостью, по нашим расчетам она составит около 85 миллионов долларов к 2019 или 2020 году».

В разговоре с газетой ВЗГЛЯД полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский согласился с тем, что переключение внимания американской оборонки с F-35 на F-18 стало бы разумным решением.

«На сегодня F-18 – один из лучших американских истребителей, который вполне логично мог бы заменить базовую машину ВВС США – F-16. А, вот, F-35 на эту роль просто не годится, не тянет по техническим параметрам. В целом, концепция этого самолета весьма спорна, многие опции вообще непонятно для чего существуют, его эффективность не доказана опытным путем», - сказал он.

«Да и не верю в то, что его разработку и производство можно удешевить, - признал Мураховский. - Многолетняя практика, напротив, показывает, что обратного отсчета в таких делах не бывает, расходы могут только расти».

В свою очередь, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ, генерал-лейтенант в отставке Айтеч Бижев пока не готов предположить, за счет чего Lockheed Martin может удешевить модель.

«Теоретически любой производитель может пойти на поводу пожеланий заказчика, - сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – За счет новых технологий, материалов, используемых при производстве основных узлов. Уверен, чтобы не потерять заказ и многомиллиардные инвестиции, конструкторы будут «из штанов выпрыгивать». Другое дело, что может получиться как у нас в 90-е. Когда клиенту привезли машину, а она не заводится. Он звонит, а ему отвечают: «А ты хотел, чтобы за такие деньги она еще и ездила?».

Как писала ранее The Fiscal Times со ссылкой на главу Бюро испытаний и оценки в структуре американского оборонного ведомства (Operational Test and Evaluation Office) Майкла Гилмора, сроки боевых испытаний F-35 сдвигаются на год - тестирование начнется не ранее августа 2018 года. В свою очередь American Thinker сообщал, что разработка этого истребителя, на который США возлагали огромные надежды, едва ли когда-нибудь вообще завершится успехом, учитывая имеющиеся у самолета серьезные недостатки. Кстати, в начале текущего года военно-политическое издание The National Interest включило F-35 в рейтинг самых неудачных истребителей.