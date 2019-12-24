Минздрав РФ запустил единую цифровую платформу для госзакупок лекарств

Минздрав России запустил единую платформу госзакупок лекарственных препаратов. Теперь госзаказчики и производители могут проверить необходимую информацию о зарегистрированных лекарственных препаратах в Российской Федерации. Информационно-аналитическая система закупок позволит избежать завышения стоимости закупок одних и тех же препаратов в ходе разных закупочных процедур, а также устранить недобросовестную конкуренцию - известно, что ряд заказчиков описывали объект закупки таким образом, что он был «заточен» под конкретного поставщика.

В Минздраве не скрывают, что единый цифровой портал в системе закупок обеспечит формирование информации о закупках лекарств в понятном, структурированном виде. Во-первых, как уже сказала министр Скворцова, это лишит недобросовестных поставщиков преимущества, а во-вторых, позволит ведомству получить различные аналитические срезы по всей стране. И это действительно важно. Ведь пресса неоднократно писала о том, что в некоторых регионах имеются проблемы с закупками — где-то закупают слишком много, да ещё и не тех лекарств, а в других ситуация обратная — закупают мало. Новая система избавит регионы от этих проблем.

«В целях создания понятного и прозрачного цифрового пространства в сфере закупок лекарств потребовался унифицированный подход к описанию лекарственного препарата в качестве объекта закупки, что и явилось предпосылкой создания единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП)», — пояснила министр.

Уже сейчас в ЕСКЛП доступна информация по более чем 140 тысячам уникальных товарных позиций. И при обновлении реестра информация автоматически передается в справочник-каталог. Платформа, которая собирает данные о сертифицированных лекарствах в автоматическом режиме, интегрирована с системами госзакупок и маркировки лекарств.

Ещё одно преимущество новой цифровой платформы состоит в том, что платформа позволит всем государственным заказчикам, производителям и просто заинтересованным лицам получать и проверять информацию о зарегистрированных в России лекарственных препаратах.

«Уже сейчас 16% лекарственных препаратов являются взаимозаменяемыми, и для определения цен на взаимозаменяемые лекарственные препараты у нас появились дополнительные автоматизированные возможности», — сказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По её словам, Минздрав будет и далее энергично работать над законопроектом о взаимозаменяемости лекарственных препаратов — это в конечном итоге должно существенно расширить перечь тех наименований, которые могут оцениваться укрупнённо. По мнению Скворцовой, этот закон позволит радикально изменить охват граждан страны современными лекарствами.

Ещё одним направлением для Минздрава, отметила министр, является создание такой ценовой политики и профилактики правонарушений, которая не позволила бы недобросовестным поставщикам иметь доступ к поставкам.

Всё это — часть больших изменений в сфере здравоохранения. И это не всё, что предстоит осуществить в ближайшие годы в рамках нацпроекта «Здравоохранение», а также федерального проекта «Цифровое здравоохранение». Основной задачей для Минздрава является создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В том числе речь идёт о введении электронных рецептов и автоматизированное управление обеспечение льготных категорий необходимыми препаратами. Ожидается, что подобные проекты будут реализованы уже к 2023 году.

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