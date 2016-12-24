Мурманский моряк шокировал соцсети фотографиями морских чудовищ

24.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Мурманский моряк шокировал соцсети фотографиями морских чудовищ
Моряк Роман Федорцов, работающий на рыболовецком траулере, выкладывает в свой микроблог снимки необычных рыб, попадающих в сети судна. Для обычного зрителя внешний вид обитателей глубин может показаться странным и даже страшным.

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