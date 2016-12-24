Наследие Великой Тартарии: Шотландцы или Скотты? Скифы!

Один добрый знакомый указал мне на цитату из Хартии Вольностей 1215 года. Я не поверил, ведь я ещё будучи студентом юрфака, этот документ до дыр зачитал, но… Всё решила ссылка на документ, переведённый на английский язык, с языка оригинала (с латыни). И вот тут я в который раз убедился в том, что на русский язык всё переводят настолько вольно, что волей неволей подумаешь, что это реальный заговор именно против нас, русских. Для примера, вот перевод, сделанный профессором Д.М. Петрушевским:

ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ НА РУССКОМ

А здесь, то же, но на английском:

ХАРТИЯ ВОЛЬНОСТЕЙ НА АНГЛИЙСКОМ

Вот конкретный отрывок, который так важен для нас:

И его перевод на Русский:

"Святой Отец и Господь, мы знаем и из хроник и древних книг, что среди прочих известных народов, шотландцы славились более всех. Наши предки приплыли из Великой Скифии, через Тирренское море и Геркулесовы столбы. Долгое время жили в Испании, среди самых диких племён, но никто не смог их покорить, ни одна из рас человеческих, и даже варвары. Приплыли они спустя 1200 лет после того как народ Израиля пересёк Красное море, и ушёл на запад…"

Тут есть ещё над чем подумать. «На запад», это куда? В Египет, или может быть в Иберию? И выходит, что в Иберии (Испании) тогда жили сплошь дикие племена? Что-то не складывается с «очагом цивилизации».

Кстати, когда то давно был у меня в журнале обзор шотландских топонимов, в которых явно читаются, понятные русскому уху названия. Те же Эдинбург (Edinbourgh) – Единый Берег (скорее всего "Первый Берег", может именно сдесь высадились первые скифы), Масселборо – Масляный Бор, или Морхам – Мёртвый Хан, или Княжья могила. Теперь то нам известно, что и со словом «Хан» у нас начудили историки. В оригинале то должность писалась на латыни как «Ham». Так под изображениями Чингиз-Хана, европейские художники ставили подпись «Magnus Ham».

Такие вот «трудности перевода»… Многослойное чаромутие...

PS: Вот что пишут другие славянские источники:

Как же сами себя называли исторические "скифы" - славяне - скоты, потомки боярина Скотеня. Скотень упоминается в "Велесовой книге". Родовой Бог - Покровитель у Славян-скотов - Велес, или как говорят их потомки шотландцы - Уэлес. Потому лучшие пастбища они посвятили Богу Велесу и называются они Уэлес. Ведь говорили на Руси что Велес - скотий Бог.

После семилетней засухи часть скотов переселились на Британские острова и назвали свою землю - Скотланд - земля скотов или по-современному Шотландия.