Пенсии в 2018 году будут индексировать по-новому

У отечественных пенсионеров наблюдается повышенный интерес к такой теме, как индексация пенсий. На пороге 2018 год. Это означает, что совсем скоро состоится первая индексация пенсий в будущем году. Россияне хотят знать, на что им следует рассчитывать.

Актуальные новости по этой теме свидетельствуют о том, что в 2018 году пенсии будут повышаться по новым правилам. Речь не идет о каком-то заметно росте тех средств, которые будут направлены на индексацию. В свежих поправках, например, увеличивается стоимость пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты страховых пенсий. Эти моменты должны благоприятным образом сказаться на материальном обеспечении пенсионеров.

Госдума несколько дней назад отчиталась о принятии нового закона, с помощью которого будет регулироваться процесс индексации пенсий в следующем году. Из документа следует, что до 1 января 2019 года вводится запрет на индексацию размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней. В 2018 году пенсии проиндексируют лишь первого января, тогда как раньше этот процесс растягивался на два этапа - 1 февраля и 1 апреля.

Из нововведений также следует, что с первого числа будущего года возрастает стоимость одного пенсионного коэффициента. Рост составит 1,037, после чего размер этой величины остановиться на отметке в 81 рубль 49 копеек. В свою очередь изменениям подвергнется и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии - с 1 января он повысится до 4982,9 рубля.

В Госдуме позаботились и в других конкретных шагах о пенсионерах, приняв положение о том, чтобы общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом социальной доплаты к пенсии текущего года не может быть меньше общей суммы за минувший год.

В целом, несмотря на нововведения, пенсионеры выражают свое недовольство теми мерами, что предпринимаются властями. Люди хотят чувствовать гораздо более весомую поддержку, а также мечтают о том, чтобы цены на основные товары и услуги повышались чуть меньшими темпами, нежели это происходит сегодня.

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