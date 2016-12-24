Перемога: Киев признан самым опасным городом Европы

Когда-то на пресловутом "майдане" его адепты призывали сами себя "задуматься". Что они имели в ивду, неизвестно, но, очевидно, в классическом смысле задуматься не получилось.

Если бы получилось, то "майдан" бы сами участники свернули в считанные часы и обходили бы это место десятой дорогой. Сейчас же уже слишком поздно об этом рассуждать: ибо давно уже время для жатвы урожая.

В достижения "революции достоинства" смело можно записывать очередное первое место. Его завоевала столица "центра Европы" Киев, получив статус самого опасного города этой самой Европы.

Консалтинговая фирма Mercer опубликовала ежегодный индекс качества жизни в разных городах мира. Киев занял первую строчку в списке самых опасных городов Европы.

Как указывают авторы рейтинга, украинскую столицу нельзя считать безопасной из-за событий на "майдане", а также высокого уровня преступности и актов вандализма.

"Позиция Киева обусловлена массовыми волнениями 2013-2014 годов и близостью противника — России. Киев изобилует кражами, актами вандализма и бурными протестами", — говорится в документе.

При изучении 450 городов для составления рейтинга эксперты Mercer рассмотрели различные аспекты: политическую стабильность, уровень преступности, работу правоохранительных органов, валютно-обменные нормативные акты, качество банковских услуг, наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы, медицинские и оздоровительные аспекты.

Самыми небезопасными европейскими столицами также признаны Белград, Афины, София, Будапешт, Мадрид, Рим, Рига, Загреб, Бухарест, Лондон и Париж.

Ранее информированные источники неоднократно указывали, что уровень преступности в Киеве вырос в несколько раз. Даже по данным правоохранительных органов Киева, количество разбойных нападений увеличилось по сравнению с 2015 годом на 54%, а грабежей — на 61%. В то же время снизилась раскрываемость: если за девять месяцев прошлого года было раскрыто 10 565 уголовных преступлений, то за аналогичный период 2016 года — 7 974.