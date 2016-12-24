Под Смоленском создают огромную кролиководческую ферму

24.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

импортозамещение

Более чем на 4 тысячи голов увеличат стадо кроликов на ферме «КРОЛЪ и К», расположенной в Гагаринском районе Смоленской области. Специалисты считают, что реализация планов компании по расширению позволит в дальнейшем создать крупнейший в России автоматизированный комплекс по производству мяса кроликов, что важно для импортозамещения.

Отметим, в рамках инвестиционного проекта на предприятии было создано четыре крольчатника, оборудованные всем необходимым для содержания животных, здание санпропускника, собственная насосная станция, проведены необходимые коммуникации – обустроены внутриплощадочные дороги, сданы системы водопровода, газопровода, наружной канализации. Летом 2015 года запущена вторая очередь производства. В настоящий момент на ферме «КРОЛЪ и К» занято в общей сложности 69 человек. Предприятие планирует увеличить численность стада на 4,3 тысячи голов.

Добавим, в нынешнем году ферма «КРОЛЪ и К» претендовала на статус одобренного инвестпроекта, дающий право на льготы на имущественный налог организации. Уже сейчас предприятие пользуется налоговыми льготами и финансовой поддержкой государства, с 2014 года участвует в конкурсах на субсидирование и возмещение затрат на оборудование. С 2014 года предприятие освоило более 15 миллионов субсидий.

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