Сара Вагенкнехт: террор у дверей нашего дома – продукт нашего террора против гражданского населения на Востоке

Лидер немецких левых обвинила правительство Меркель в пособничестве военной агрессии США на Востоке, из-за чего от террора теперь страдает сама Германия и потребовала прекратить участие страны в американских нефтегазовых войнах.

С тех пор, как в Берлине произошел ужасный теракт, стали много говорить о внутренней политике. Конечно, политика должна делать все для того, чтобы люди в Германии могли снова жить в безопасности. Однако, безопасность не достижима, если в стране экономят на полиции и толерантно относятся к исламистским сетям, пропагандирующим радикальный политический ислам тут, в нашей стране.

«Впрочем, еще важнее для нашей безопасности является изменение немецкой внешней политики. Пока мы будем участвовать в нефтяных и газовых войнах США и их союзников в исламском мире, унесших жизни уже 1,5 миллиона человек, а также до тех пор, пока мы оказываем поддержку военным операциям Америки, жертвами которых часто становятся невиновные, у нас будут наращивать свои силы исламские террористические банды, мишенью которых становится в том числе и Германия», - написала политик на своей странице в Фейсбук.

В данной связи Сара Вагенкнехт также обратила внимание на интервью известного эксперта по Ближнему Востоку Гюнтера Мейера немецкому телеканалу ZDF.

В своем выступлении эксперт высказал нестандартную для западных СМИ точку зрения, обвинив в страданиях людей в Сирии не Россию, а США.

«Гюнтер Мейер указал на важную взаимосвязь, почти полностью замалчиваемую в СМИ – террор, с которым мы столкнулись у порога своего дома, не появился из ниоткуда, а является продуктом наших войн и нашего террора против гражданского населения на Ближнем и Среднем Востоке», - говорится в заявлении Сары Вагенкнехт.

По этой причине лидер левых Германии потребовала «прекратить военные операции Бундесвера в так называемых «антитеррористических войнах», делающих исламский терроризм еще сильнее, а также прекратить поставки немецких вооружений в кризисные регионы и взять курс на мирную внешнюю политику».

К слову, по результатам онлайн опроса, проведенного авторитетным немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, около 80 % респондентов возложили ответственность за берлинский теракт на правоохранительные органы Германии, то есть на правительство Меркель.