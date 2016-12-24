Учёные коррупционеры: академик Михаил Давыдов. Новое расследование

Главный онколог страны, академик Михаил Давыдов в смоленской области имеет собственное охотхозяйство в несколько гектар с гордым названием «Давыдово».

Собственная вертолетная площадка, баня, своё озеро, лоси и олени – чтобы пострелять. Масштабы построенного дворца при виде с воздуха впечатляют. Неужели такая роскошь возведена на деньги пациентов?

Мы уже рассказывали про уголовное дело в отношении подчиненных академика Давыдова, о теннисном корте на территории онкологического центра, о незаконной парковке на 600 авто, о частных квартирах в общежитиях аспирантов, но оказалось, что это лишь верхушка академического бизнеса в РОНЦ – так сокращенно называют онкоцентр, которым руководит академик Давыдов.

Половину онкоцентра Давыдов сдал в аренду

Главный онколог страны, академик Михаил Давыдов в смоленской области имеет собственное охотхозяйство в несколько гектар с гордым названием «Давыдово».

Собственная вертолетная площадка, баня, своё озеро, лоси и олени – чтобы пострелять. Масштабы построенного дворца при виде с воздуха впечатляют. Неужели такая роскошь возведена на деньги пациентов?

Мы уже рассказывали про уголовное дело в отношении подчиненных академика Давыдова, о теннисном корте на территории онкологического центра, о незаконной парковке на 600 авто, о частных квартирах в общежитиях аспирантов, но оказалось, что это лишь верхушка академического бизнеса в РОНЦ – так сокращенно называют онкоцентр, которым руководит академик Давыдов.

Половину онкоцентра Давыдов сдал в аренду