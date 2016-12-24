Учёные коррупционеры: академик Михаил Давыдов. Новое расследование

24.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
 
Главный онколог страны, академик Михаил Давыдов в смоленской области имеет собственное охотхозяйство в несколько гектар с гордым названием «Давыдово». 
Собственная вертолетная площадка, баня, своё озеро, лоси и олени – чтобы пострелять. Масштабы построенного дворца при виде с воздуха впечатляют. Неужели такая роскошь возведена на деньги пациентов?
 
Мы уже рассказывали про уголовное дело в отношении подчиненных академика Давыдова, о теннисном корте на территории онкологического центра, о незаконной парковке на 600 авто, о частных квартирах в общежитиях аспирантов, но оказалось, что это лишь верхушка академического бизнеса в РОНЦ – так сокращенно называют онкоцентр, которым руководит академик Давыдов. 
 
Половину онкоцентра Давыдов сдал в аренду
Главный онколог страны, академик Михаил Давыдов в смоленской области имеет собственное охотхозяйство в несколько гектар с гордым названием «Давыдово». 
Собственная вертолетная площадка, баня, своё озеро, лоси и олени – чтобы пострелять. Масштабы построенного дворца при виде с воздуха впечатляют. Неужели такая роскошь возведена на деньги пациентов?
 
Мы уже рассказывали про уголовное дело в отношении подчиненных академика Давыдова, о теннисном корте на территории онкологического центра, о незаконной парковке на 600 авто, о частных квартирах в общежитиях аспирантов, но оказалось, что это лишь верхушка академического бизнеса в РОНЦ – так сокращенно называют онкоцентр, которым руководит академик Давыдов. 
 
Половину онкоцентра Давыдов сдал в аренду
Новый свидетель Николай Коханов - много лет работал в ветеринарной клинике "Биоконтроль" на территории научного онкологического центра имени Блохина - рассказал нам о частных предприятиях:
- чаеразвесочной, 
- компании по производству стеклопакетов, 
- фирме, производящей двери, 
- цехе по разделке мяса. 
Помещения клиники сдаются в аренду, а деньги исчезают через подконтрольные структуры. Онкоцентр на Каширке логичнее переименовать в бизнес-центр.
 
Возникает вопрос: почему государство должно оплачивать существование внутри собственных границ феодального царства, поделенного академиками на княжества?

Учёные коррупционеры: академик Михаил Давыдов. Новое расследование

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