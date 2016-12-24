Уникальную систему для нефтедобычи разработали тюменские специалисты

Тюменские специалисты разработали уникальную станцию по управлению погружными вентильными двигателями. Установка, предназначенная для применения в нефтедобывающей отрасли, не имеет мировых аналогов. Системе предстоит пройти промышленные испытания, но уже есть заказы от нефтедобывающих компаний.

По словам директора ООО «ИНТЭС», резидента тюменского технопарка, Юрия Богачука, разработанная система позволит предвидеть внештатные ситуации, а также значительно уменьшить потребление электроэнергии на нефтедобывающих предприятиях. Дело в том, что неиспользованную электроэнергию установка будет возвращать обратно в сеть, а не сжигать, как это сейчас происходит.

Отметим, разработка тюменских специалистов не имеет мировых аналогов. Системе еще предстоит пройти промышленные испытания, однако заказ на ее внедрение уже поступил от нефтедобывающих предприятий. Разработчики подали заявку на получение господдержки в размере более миллиона рублей, средства пойдут на создание опытного образца установки.

Добавим, компания «ИНТЭС» занимается разработками в области технологий эксплуатации скважин более 15 лет, регулярно пользуется субсидиями и поддержкой Фонда содействия инновациям. Многие разработки внедрены на российских и зарубежных нефтедобывающих предприятиях.