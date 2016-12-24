Уходящий Обама старается ограничить будущее взаимодействие США и РФ

Президент США Барак Обама подписал законопроект об оборонных расходах на 2017 год. Один из его пунктов ограничивает военное сотрудничество с Москвой. В тексте отмечается, что это связано с политикой России в отношении Украины.

Такие условия будут действовать до тех пор, пока в Пентагоне не заметят ряд изменений. О них военное ведомство будет должно уведомить Конгресс. При этом подчеркивается, что ограничения не затронут те сферы, где США имеют обязательства в рамках двусторонних и международных соглашений. Документ также предусматривает выделение более 4 миллиардов долларов на "сдерживание России". Вашингтон направит эти средства на "политическую, экономическую и публичную дипломатию", а также на военную поддержку союзников по НАТО и других партнеров США в Европе и Азии.

Законопроект коснулся и Сирии. В нем предусмотрены порядок и условия поставок переносных зенитно-ракетных комплексов так называемой сирийской оппозиции. Деньги смогут выделить, если Пентагон и Госдеп направят на рассмотрение в конгресс доклад. Он должен будет содержать подробную информацию о структуре сил оппозиции, сообщает телеканал "Россия 24".