Узел информвойны: США создают центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией

24.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Узел информвойны: США создают центр по борьбе с зарубежной пропагандой и дезинформацией

Финансирование минобороны США на 2017 год включает создание специального центра по борьбе с зарубежной пропагандой, соответствующий закон подписал президент США Барак Обама в пятницу.

В соответствии со статьей 1259С закона, бюджет выделяет средства для создания центра, который будет "вести и координировать усилия по отслеживанию зарубежной пропаганды и усилий по распространению ложной информации, имеющей своей целью подрыв национальных интересов США".

Центр также будет "заниматься разработкой стратегии по борьбе с такими кампаниями".

В компетенцию центра, в частности, будет входить "распределение грантов на поддержание групп гражданского сообщества, журналистов, НПО, частных компаний, а также академических институтов, занимающихся анализом, сбором информации и борьбой с зарубежной дезинформацией", — говорится в оборонном бюджете на 2017 год.

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