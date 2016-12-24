В Сирии Российские «Корнеты» жгут «Абрамсы» десятками

Боевики ИГИЛ* опубликовали кадры уничтожения в Ираке 580 единиц военной техники. Среди этих почти шести сотен есть и 47 американских танков «Абрамс». Такова предварительная цена затянувшейся битвы за Мосул, оплот иракских террористов, которая продолжается уже больше месяца. Захватить весь Ирак в 2003 году американцам оказалось значительно проще — тогда активные боевые действия продолжались полтора месяца.

Американский журнал The National Interest с регулярностью железнодорожного расписания публикует рейтинги «самого ужасающего» оружия США и России. И в половине таких публикаций отмечается превосходство танка «Абрамс» над всеми остальными танками мира. Авторы рейтинга порой снисходительно ставят рядом с «Абрамсом», но на ступеньку пониже, немецкий и израильский основные боевые танки. Наш же Т-90 вызывает у них чувство «искренней жалости».

Точно так же им видится ситуация и в сегменте противотанкового оружия. Американский противотанковый ракетный комплекс «Джевелин» на голову выше всех. И рядом с ним с энтузиазмом перечисляются недостатки российского ПТРК «Корнет». А между тем, игиловцы поразили 47 «Абрамсов» именно «Корнетами». «Корнетами», которые они отбили у сирийских правительственных войск.

Основным противотанковым средством у боевиков выступают российские ПТРК «Корнет», видимо, захваченные у правительственных войск (Фото: скриншот видео)

Конечно, можно поставить под сомнение достоверность приведенной ИГИЛ цифры. Достоверно известно, что в начале операции по освобождению Мосула был уничтожен один «Абрамс». Могли на основании картинки, отображающей сгоревший танк, наделать фото-клоны, снимая с разных ракурсов, и используя возможности компьютерной обработки материалов.

Однако «боевое прошлое» американских танков 13-летней давности позволяет предположить, что если игиловцы и соврали, то не слишком сильно.

Вторжение американских войск в Ирак при поддержке коалиции в 2003 году освещалось американскими телеканалами, как некое шоу — в реальном времени. Наиболее масштабно демонстрировались действия бомбардировочной и штурмовой авиации. Показывали даже, как ракеты влетали в окна. Впрочем, эта телевизионная технология была обкатана четырьмя годами раньше в Югославии.

Действиям же американской танковой армады отводилось совершенно мизерное время. Но при этом дикторы, не имея под рукой необходимых роликов, на фоне статичных фотографий пересказывали текст из отчетов Пентагона о бронетанковых победах.

Когда активная часть военной операции завершилась, и страна втянулась в гражданско-партизанскую войну, американское рейтинговое агентство Forecast International присвоило первое место танку «Абрамс». С формулировкой «за выдающиеся достижения в операции „Иракская свобода“». Далее с большим отрывом от триумфатора расположились израильский «Меркава», японский «Тип 90», немецкий «Леопард», британский «Челленджер». При этом главными козырями американского танка были названы высокая маневренность, огневая мощь и защита экипажа.

Однако через полгода американская газета USA Today опубликовала статью, полностью опровергающую результаты рейтинга. В ней говорилось, что в 2003 году американские войска потеряли в Ираке 80 «Абрамсов». Что почти в 5 раз больше, чем потери во время операции «Буря в пустыне» 1991 года. Были приведены и некоторые подробности относительно боевых потерь. У иракских партизан не было современного противотанкового оружия российского или какого-либо иного производства. То есть в танки не направляли ни подкалиберные снаряды с вольфрамовыми или урановыми сердечниками, так называемые «ломики», ни противотанковые ракеты с кумулятивной тандемной боевой частью. Партизаны пользовались исключительно минами кустарного производства и ручными гранатометами РПГ-7 «времен Очакова и покоренья Крыма».

Когда удручающая статистика была раскрыта, американские генералы пустились в длинные и путанные объяснения, почему столь «могущественный» танк оказался таким уязвимым на поле боя. Точнее — в условиях городских сражений.

Основной причиной потери танков были названы «вторичные последствия». То есть, например, мина не полностью уничтожила танк, а он «всего лишь» потерял способность двигаться. В таких случаях танкисты сами уничтожают свою машину, чтобы она не досталась врагам. При этом было зафиксировано несколько случаев, когда «Абрамс» никто не обстреливал и не подрывал, а он сам ломался в критической ситуации. И эти случаи были списаны на «вторичные последствия». К таким последствиям относили и подрыв боекомплекта в результате детонации или пожар в моторном отделении. Конечно, если бы это происходило не на войне, а на полигоне во время учебных стрельб, то танк не был бы потерян. Его восстановили бы.

Однако речь идет об уязвимости в военных условиях, где поломка какой-либо системы абсолютно эквивалентна удачному выстрелу противника. И любые факторы, приводящие к потере танка, говорят о его качестве.

Разумеется, с того времени много воды утекло. И американские конструкторы, учтя негативный опыт второй иракской войны, модернизировали танк, стремя повысить его защищенность. Вот только надежность систем осталась на прежнем уровне. В 2005 году из 1135 использовавшихся в Ираке «Абрамсов» 530 были отправлены в США для ремонта в заводских условиях.

Модернизация танка проводилась в два приема. Было улучшено приборное оборудование: связь, система управления огнем, обзорное оборудование. Появились новые боеприпасы. А для повышения живучести танка на его борта начали навешивать динамическую защиту брони — ячейки, которые взрываются, разрушая приблизившийся вражеский боеприпас. Также было введено фрагментарное бронирование днища и усилена кормовая и лобовая броня.

Всё это благотворно сказалось на сопротивлении танка «варварскому» оружию — самодельным минам и ручным гранатометам. Но при этом у танка заметно ухудшились ходовые качества — маневренность, подвижность и проходимость. Потому что раньше он весил 54,4 тонны, а после защитной обвески - 63,1 тонны. Возросло давление на грунт на 15%. Он стал преодолевать рвы меньшей глубины и стенки меньшей высоты. Ну, а неповоротливость в значительной степени влияет на живучесть боевой машины.

Появилось и еще одно крайне неприятное обстоятельство. В нынешних условиях «Абрамсы» вынуждены сражаться с более серьезным противником, чем в 2003 году. Нынешние джихадисты всех мастей вооружены гораздо лучше, чем городские партизаны 12-летней давности.

Как уже было сказано, Пентагон всячески препятствует распространению информации о потере своих танков. Вот и сейчас он молчит. В то же время можно предположить, что уничтожение 47 «Абрамсов», объявленное игиловцами, несколько завышено. Но можно предположить, что в эту цифру входят и 14 потерянных танков из числа переданных Саудовской Аравии Йемену в 2015 году. Большинство из них было уничтожено уже более мощным оружием, чем РПГ-7. Как выяснилось, хуситы вовсю пользуются тяжелыми американскими противотанковыми комплексами TOW, которые попали к ним по какой-то «кривой дорожке». Вероятно, от сирийской «умеренной оппозиции», которую вооружают сами же американцы. При этом три танка подорвались на минах.

На севере же Ираке игиловцы «работают» нашими «Корнетами». И вот при помощи этих ПТРК можно уничтожить значительное количество американских танков. Так что если в ИГИЛ и соврали, то не слишком сильно.

Выдержать удар ракеты «Корнет» у «Абрамса» мало шансов. Лобовая толщина брони корпуса танка — 650 мм, лба башни — 950 мм. И динамическая защита танку мало поможет, потому что российская ракета имеет тандемную боевую часть. Первый заряд поражает ячейку динамической защиты, второй, кумулятивный, - непосредственно броню танка. Бронепробиваемость у «Корнета» равна 1300−1400 мм под динамической защитой. Арифметика более чем наглядная. Собственно, это доказывает и практика использования ПТРК в битве за Мосул.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, его деятельность на территории России запрещена.