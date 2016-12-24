Вести из психушки: Украинская прокуратура поручила итальянским коллегам допросить Берлускони

Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, дислоцирующаяся в Киеве, в пятницу, 23 декабря, направила поручение итальянским коллегам о проведении допроса видного итальянского политика и бизнесмена, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони из-за его визита в Крым в сентябре прошлого года.

Как сообщает пресс-служба фейковой прокуратуры, украинское следствие расследует уголовное производство в отношении гражданки Украины, которую «незаконно назначили на должность» гендиректора государственного концерна «Завод Массандра».