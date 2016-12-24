Вести из психушки: Украинская прокуратура поручила итальянским коллегам допросить Берлускони

24.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

24.12.2016 - 1:00

Вести из психушки: Украинская прокуратура поручила итальянским коллегам допросить Берлускони | Русская весна

Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, дислоцирующаяся в Киеве, в пятницу, 23 декабря, направила поручение итальянским коллегам о проведении допроса видного итальянского политика и бизнесмена, бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони из-за его визита в Крым в сентябре прошлого года. 

Как сообщает пресс-служба фейковой прокуратуры, украинское следствие расследует уголовное производство в отношении гражданки Украины, которую «незаконно назначили на должность» гендиректора государственного концерна «Завод Массандра». 

«Именно она откупорила для Путина и Берлускони бутылку коллекционного вина 1775 года стоимостью свыше 2 млн грн., которое является национальным достоянием Украины», — подчеркнули в прокуратуре.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 4 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
78, за 0,248