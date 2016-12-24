Владимир Путин провёл 24 декабря совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Обсуждались вопросы сирийского урегулирования с учётом завершившейся операции вооруженных сил Сирии по освобождению Алеппо от боевиков, а также ход подготовки к возможной встрече в рамках сирийского урегулирования в Астане.

Затрагивались различные вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим в понедельник в Санкт-Петербурге сессии ОДКБ и заседанию ВЕЭС.

Кроме того, обсуждались некоторые вопросы текущей внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр иностранных дел Сергей Лавров, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, Спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов...