Война в Сирии: обзор позиций САА, Турок, Курдов и ИГ





Коротко по Сирии.



1. Вади Барада.





Похоже определился следующий анклав под Дамаском, который собираются принуждать к капитуляции. Им оказался анклав Вади Барада расположенный к северо-западу от Дамаска. По размерам, он сопоставим с недавно ликвидированным анклавом боевиков в Западной Гуте и представляет из себя несколько населенных пунктов в холмистой местности.





Анклав Вади Барада. Декабрь 2016.





С сентября 2015 он конечно сильно уменьшился.



Активных боевых действий там давно не велось, но теперь видимо и до него дошли руки, так что, вероятно, название Вади Барада мы в ближайшие недели будем частенько слышать. Боевики жалуются, что за последний день их позиции подвергаются сильным артиллерийским обстрелам. Сирийские источники сообщают, что в ходе боев взяты 2 пленных. В наступательных операциях принимают участие подразделения САА и ливанцы из "Хэзбаллы".





Бассима.





Бои в районе Бассима.



2. Тияс.







Бои под Тиясом окончательно приняли позиционный характер. Халифат не смог достичь своих оперативных целей и сражение свелось к борьбе за опорные пункты вокруг авиабазы. За счет подошедших резервов ситуация стабилизировалась. Атаки на базу отбиты со всем направлений, угроза с юга была нейтрализована, контроль над трасой Фарглас-Тияс удержан, активность Халифата у Фаргласа так же была купирована. "Черные" 22-23 декабря попробовали "сменить подачу", начав операции сильно западнее Тияса в направлении Растанского котла, но там бои тоже приняли позиционный характер. По сути, с утерей темпа наступления и возможности действовать в свободном от сирийских войск оперативном пространстве, силы "черных" эквивалентные легкой механизированной бригаде столкнулись с тем, что их пробивной мощи не хватает для взлома существующей оборонительной линии САА. В идущих боях, они растрачивают людей и технику, в то время как САА продолжает через Хомс подтягивать сюда резервы, чтобы в обозримой перспективе перехватить инициативу и погнать "черных" обратно к Пальмире. Впрочем, пока что инициатива еще за черными и именно они продолжают попытки наступления.

САА за последние дни потеряла под Тиясом 1 Т-72, Т-55 и несколько автомобилей, Халифат потерял 3 или 4 танка (Т-55), 1 БМП и несколько тачанок. Так же стороны потеряли по несколько десятков человек убитыми и ранеными (Халифат отмечает, что 16 сирийских солдат погибло при подрыве шахид-мобиля на одном из опорных пунктов).

В принципе, текущее развитие событий вполне терпимо для САА, которые получили возможность постепенно прийти в себя после поражения под Пальмирой и могут готовится к реваншу. Можно говорить о том, что оперативный кризис в районе Тияса близок к разрешению, если Халифат конечно не найдет способ озадачить сирийское командование.





























Брошеная тачанка Халифата под Тиясом.



































3. Аль-Баб.







В районе Аль-Баба продолжились упорные бои между турецкой армией и подконтрольными ее боевиками ССА с Халифатом.Несмотря на неудачи и потери последних дней, турецкая армия предпринимает серьезные усилия, чтобы закрепиться на западных окраинах Аль-Баба. В ходе боев 23 декабря, "зеленая" пехота под прикрытием турецкой артиллерии и бронетехники смогла вернуть часть территории потерянной в ходе контратаки Халифата 21-22 декабря, что привело к тому, что вновь развернулись бои за госпиталь на западных окраинах города. По заявлениям турецких источников, Халифат в последних боях потерял 68 человек убитыми и более сотни ранеными. Так же Турция заявила, что в ходе неудачного боя 22 декабря погибло 16 турецких солдат.





Прилегающие кварталы обстреливаются артиллерией и по ним наносятся удары авиации. На утро 24 декабря источники ССА заявляли, что госпиталь полностью контролируется и они развивают наступление в квартале Шейх-Агил.





Турецкий солдат погибший в бою за госпиталь Аль-Баба.







4. Ракка.







Курды продолжают теснить Халифат к западу от Ракки. Легкая пехота SDF/YPG при поддержке американского спецназа и американской авиации постепенно приближается к Ракке с запада. Весьма вероятно, в ближайшие недели они займут кусок территории к северо-западу и западу от Ракки, а оставшиеся здесь части Халифата отойдут за реку. Более амбициозные планы потребуют наведения понтонных мостов и подготовку штурмовых групп. Халифат откровенно не цепляется за территории, предпочитая сохранить силы для боев на основном оборонительном обводе Ракки, точно так как же как он поступил с Аль-Бабом.







Таким образом, курды потеряв надежды на соединение Рожавы и Африн, пока что расширяют контролируемую территорию к югу Манбиджа и Кобани, а США к вступлению в должность Трампа, укрепляют свои позиции в северной Сирии, создавая предпосылки для штурма Ракки, который может состоятся весной или летом 2017 года. Многое будет зависеть от поведения Турции, так как Турция уже не раз заявляла, что после Аль-Баба, хотела заняться Манбиджем и Раккой, что создает предпосылки для продолжения прямых столкновений турецкой армии и подконтрольных ей боевиков с курдами.

















Курды празднуют выход к Евфрату к западу от Ракки.





























Абу Абдель Рахман, глава службы безопасности вилаята Ракка.





В Ракке продолжаются публичные казни.









Западный доброволец воевавший за курдов убитый в бою с Халифатом.





Похороны бойцов SDF погибших в ходе наступления на Ракку.







Дети, которых набирают в отряды воюющие под Раккой.













Из прочего.







1. Как и ожидалось, военная полиция будет развернута не только на авиабазе Хмеймим, но и в самом Алеппо. Всего в Сирию в дополнение к уже имеющемуся контингенту переброшено еще порядка 800-850 человек, которые должны помочь сирийцам обеспечить контроль над Алеппо и наведение там порядка. С учетом того, что в городе до сих пор скрываются боевики, работа будет явно напряженной. Само собой не исключены и потери.



2. Последние три дня САА прощупывает оборону боевиков к западу от Алеппо. Их позиции подвергаются артиллерийским обстрелам, активно работает авиация. Судя по видео из района боев, используются в том числе и кассетные бомбы. Боевики готовятся к обороне на линии Харитан - Кафр-Намра - Рашидин 4/5 - Хан-Туман. В районе Алеппо отмечается перегруппировка сирийских войск в западном и юго-восточном направлении. Повышенная активность наблюдается и в районе аэродрома Аль-Сафира, который используют и российские вертолеты.





Фронт к югу от Алеппо. Увеличить http://imgur.com/URO0gWU



3. В Дамаске вчера возникли перебои с водой, боевики отравили воду дизельным топливом. Местные органы власти работают над решением проблемы.

