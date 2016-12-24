Всех сильнее и умнее: как Госдеп попытался оспорить военную мощь России

Самые эффективные, умные и сильные за всю историю человечества — так официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби охарактеризовал вооружённые силы США. По его мнению, американские военные превосходят всех в своём профессионализме и способностях. Таким образом Кирби выразил несогласие с заявлением президента Владимира Путина о том, что российские ВС в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора. RT разбирался, действительно ли армия США настолько мощная и технологичная, как о том сказал представитель ведомства.

«Не думаю, что во всей истории человечества когда либо были вооружённые силы столь же действенные, умные, сильные и обеспеченные, как ВС США сейчас», — заявил Кирби на брифинге Госдепа.

По его мнению, профессионализм, опыт и способности американских военных просто не могут быть поставлены под сомнение.

«Поэтому Америка имеет полное право гордиться мужчинами и женщинами, носящими форму и защищающими её интересы по всему миру», — отметил дипломат.

«Сильнее агрессора»

Реакцию Кирби не оставил без внимания президент России Владимир Путин. На большой пресс-конференции, которая прошла 23 декабря в Москве, он выразил удивление, что официальные лица США так остро восприняли его высказывание о мощи российской армии.

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«Почему официальные лица действующей администрации вдруг начали заявлять, что они самые сильные, они самые мощные? Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы сильнее любого агрессора. И это так», — сказал Путин.

Глава государства также перечислил конкретные причины, которые позволяют делать такие утверждения.

«Я не случайно это сказал. Агрессор — это тот, кто может напасть на РФ. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, и я могу сказать почему. В силу модернизации вооружённых сил, в силу нашей истории и географии и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества», — резюмировал президент.

Проекты и траты Пентагона

Известно, что в 2016 году Россия особое внимание уделила модернизации стратегических ядерных сил (СЯС). Серьёзный рывок страна совершила в использовании беспилотной авиации и обновлении техники в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках. При этом удалось и рационально распределить бюджетные средства: по объёму расходов на оборону Россия выпала в нынешнем году из пятёрки мировых лидеров, потратив 2,886 трлн рублей.

Напомним, по данным отчёта военно-аналитического журнала Jane‘s Defence Weekly, расходы США в 2016 году на оборонную сферу составили $622 млрд. Согласно же официальным данным, американская армия и спецслужбы получили $580,3 млрд. Такой объём трат вызвал жёсткую критику со стороны сенатора Джона Маккейна. Среди прочего, он заявил, что обнаружил факты нецелевых расходов оборонного бюджета на общую сумму около $13 млрд.

В частности, Маккейн вспомнил о 26 прибрежных боевых кораблях проекта LCS, произведённых компаниями Lockheed Martin и General Dynamics. При запуске программы расходы на каждый корабль оценивались в около $220 млн, однако уже к 2008 году стоимость одной боевой единицы увеличилась более чем вдвое, составив $478 млн. При этом, по имеющимся данным, на эффективности вооружения этот никак не отразилось.

Помимо этих 26 кораблей, ВМС США потратили $58,6 млн на исследование новых топливных смесей, чтобы уменьшить уровень загрязнения окружающей среды. Как отметил сенатор, флот не просто не достиг цели: в итоге все альтернативные виды топливных смесей и других источников энергии обошлись налогоплательщикам дороже, чем традиционный керосин.

Также Маккейн указал на дороговизну программы ВМС США по выделению кораблестроителям около $150 млн на исправление собственных ошибок.

Наряду с многомиллиардными проектами, которые не всегда оказываются успешными, Пентангон подвергается постоянной критике за огромные хозяйственные траты. В частности, члены американского конгресса раскритиковали военных за попытку утаить доклад о растрате $125 млрд, потребовав объяснить ситуацию.

Бюджет уплыл

По мнению военного историка Юрия Кнутова, доля правды в словах официального представителя Госдепа есть, так как «столько, сколько воюет американская армия за последние лет 30», никто никогда не воевал. Вместе с тем он отметил неэффективные траты США на оборонную промышленность: «Очень часто американцы тратят свои деньги на цели, вроде бы связанные с поддержанием обороноспособности, а на самом деле это — распил бюджета».

«То есть часто идут заказы на создание оружия, которое потом не применяется. В частности, наиболее нашумевшая история была с одним из их эсминцев, изготовленным по технологии стелс, который стоит просто колоссальных денег. Там установлена пушка, стоимость снаряда которой превышает несколько миллионов долларов. Много вопросов возникает по самолётам S-22 Raptor, которыми американцы очень гордятся. Но у них периодически возникают проблемы то с коррозией, то с обеспечением», — рассказал Кнутов.

Россия же, подчеркнул эксперт, обладает рядом передовых технологий, опережая в этом плане США.

«Россия имеет достаточно мощные ВС для того, чтобы преодолеть американскую систему противоракетной обороны. Это значит, что все многомиллиардные затраты налогоплательщиков США на создание стратегической ПВО ушли в пустую. Если сравнивать по технологиям, то мы на сегодняшний день в целом ряде вопросов американцев обгоняем, и это проявляется в Сирии в первую очередь», — подытожил он.

Количество не залог качества

Военный эксперт Виктор Мураховский согласен с Кнутовым в том, что большие расходы на армию не всегда обуславливают повышение её эффективности.

«Вся военная история показывает, что большие расходы на армию, её численность и количество вооружений не транслируется напрямую в эффективность. Есть множество других факторов, которые определяют боеспособность и действенность вооружённых сил, и это не только количество солдат и военной техники», — сказал Мураховский.

В качестве примера он привёл отсутствие значительных успехов коалиции, возглавляемой США в Сирии.

«США возглавляют коалицию из нескольких десятков государств, которые действуют против «Исламского государства»* на Ближнем Востоке. Тем не менее, особых успехов как-то не заметно, несмотря на все их авианосцы, стратегическую авиацию, подводные лодки, контрактную армию в полтора миллиона. Поэтому заявление Кирби рассчитано на обывателей, а не на специалистов», — заявил эксперт.

Он также отметил, что по ряду вооружений США значительно уступает России. В частности, речь идёт о средствах ПВО:

«Россия — единственная страна в мире, которая имеет развитую эшелонированную комплексную систему противовоздушной обороны. Её нет ни в Америке, ни в любой другой стране мира».

«И в этом наше большое преимущество. Подчеркну, это оборонительная система. Российская армия, в частности, сухопутные войска, по оснащению не уступает американской, а в некоторых моментах и превосходит её», — заключил Мураховский.