Астролог Фицвальтер составил любовный гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год

Лучшее время для романтики у людей, рожденных в созвездии Овна, наступит в первые месяцы наступающего года. Именно в этот период у представителей знака сложатся успешные отношения, пишет russia-boots.ru.

Для некоторых Тельцов многолетняя дружба станет чем-то более серьезным и глубоким, а кто-то завяжет новый роман, который принесет веселье и флирт.

В жизни Близнецов не хватает ясности и ясности. В их отношениях много страсти, но мало прогресса. Мы должны постараться сделать отношения более приятными.

Планеты побуждают раков быть честными в своих эмоциональных потребностях. Солнечное затмение в конце октября 2022 года может означать начало важной новой связи.

В личной жизни Львов периоды стабильности и предсказуемости сменятся целой бурей страстей. Либо длительные отношения переживут неоднозначные времена, либо сформируется своеобразный любовный треугольник. Придется сделать выбор.

Девы продвинутся в личную сферу и перейдут на новый уровень. Важно установить личные границы.

Весы находятся в начале чего-то очень важного. Первые месяцы года будут страстными и сексуальными. Ближе к концу срока вмешаются непредвиденные обстоятельства. Лучше всего оставить все как есть, - посоветовал специалист.

Жизнь Скорпионов станет насыщенной и романтичной. Планеты позволят им какое-то время плыть по течению и не пытаться его контролировать.

Стрелец подумает: переведите отношения на новый уровень или сохраните их на прежнем уровне. Они смогут сделать шаг вперед. Некоторые представители знака «разыграют» любовную историю с противоположным полом.

Одинокие Козероги найдут себе пару. Они будут любить свою жизнь. Будут планы на общее будущее с вторую половинку.

О личной жизни Водолея должны знать только самые близкие друзья. Отношения с любимым человеком укрепятся.

Рыбы будут стремиться к тому, чтобы связь была надежной и предсказуемой. Они смогут найти не только любовь, но и нового друга.