Дочь Пескова посмеялась над новым расследованием Навального

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который прославился своими антикоррупционными расследованиями, накануне представил новое видео. На нем Навальный попытался уличить пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в незаконном обогащении.

Если говорить конкретнее, то Алексей Навальный вместе со своим фондом по борьбе с коррупцией провел расследование в отношении элитной квартиры дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизаветы. Речь идет о шикарной недвижимости, которая находится в центре Парижа.

Навальный утверждает, что стоимость квартиры, в которой живет Елизавета Пескова вместе со своей матерью, составляет 1,77 миллиона евро. Апартаменты находятся в самом центре столицы Франции, на авеню Виктора Гюго. Недвижимость была приобретена компанией "Сириус", совладельцами которой являются Елизавета Пескова (25 процентов) и ее мать, бывшая супруга Дмитрия Пескова, Екатерина Солоцинская (75 процентов).

Примечательно, что основная часть суммы за квартиру (1,3 миллиона евро) была выплачена сразу, а оставшуюся взяли в кредит у французского подразделения ВТБ по ставке в 2,7 процента, утверждают в фонде Навального. Сотрудники фонда сделали вывод, что эту квартиру для своей дочери и бывшей супруги приобрел Дмитрий Песков.

Вскоре последовал комментарий дочери Пескова, который ограничилась ироничным пассажем в адрес Навального, заметив следующее: "У кого-то бомбит". Сообщение она сопроводила плачущим от смеха смайликом. В свою очередь Дмитрий Песков назвал выпады со стороны оппозиционера клеветой, отказавшись от более детальных комментариев.

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