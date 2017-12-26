Зарплаты бюджетников поднимут в начале 2018 года

Власти России стараются максимально поддерживать такую категорию граждан, как бюджетники. Их количество исчисляется миллионами, поэтому вопрос о повышении материального благосостояния бюджетников воспринимается остро.

Из свежих новостей по этому поводу следует, что уже в начале 2018 года бюджетники смогут рассчитывать на прибавку к заработной плате. Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился поднять зарплаты бюджетников. Правда, до уровня прожиточного минимума они достанут лишь через год.

Соответствующее заявление прозвучало из уст премьер-министра на недавнем заседании 17-го съезда партии "Единая Россия". Во время этого мероприятия рассказывалось о тех шагах, которые власти предпримут для улучшения жизни россиян. Одним из шагов называется повышение заработных плат бюджетников. На прибавку смогут рассчитывать те работники, которые не вошли в список майских указов президента.

В результате такого шага правительства, уровень оплаты составит свыше 80% от прожиточного минимума, а уже со следующего года этот показатель будет равняться прожиточному минимуму.

Помимо этого, как подчеркнул Медведев, будут проиндексированы пенсии для различных категорий нуждающихся. Вместе с этим в России наблюдается снижение безработицы, что очень важно в непростых экономических реалиях, добавил премьер-министр.

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