Бывшая больная раком смогла родить ребенка после трансплантации яичников

Иван Дек 27, 2021 Общество

В 2010 году 25-летняя Евгения заболела раком.Перед началом курса лучевой терапии врачи предложили пациенту заморозить ткань здорового яичника, сообщает СтарХит, пишет splitstoun.ru.

Девушка боролась с болезнью два года и быстро вошла в долгожданную ремиссию, хотя изначально была уверена, что никогда не сможет родить.

Убедившись, что онкология побеждена, врачи повторно имплантировали ткань яичника.
Подобная процедура была проведена впервые во всем мире. Спустя некоторое время Евгения родила сына Федора.

Мне сказали, что есть программа для больных раком. По ее словам, врачи сохраняют репродуктивную функцию пациентки, поделился Евгений.

За ситуацией девушки следил главный онколог Минздрава Андрей Каприн. За свою работу он получил престижную премию в области медицины.

Специалист отметил, что в будущем они будут развивать это направление, чтобы вселить в женщин уверенность в завтрашнем дне.

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