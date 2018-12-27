Что будет со льготами ветеранов труда в 2019 году

Пенсионная тематика остается на слуху. Обсуждения по этому поводу не стихают уже несколько месяцев, так как россияне пытаются разобраться во всех нюансах грядущих изменений. Конечно же, в первую очередь они указывают на рост пенсионного возраста.

Впрочем, одновременно с этим вопросом на повестке дня стоят и другие острые темы. Дело в том, что пенсионная реформа затронет не только возрастной показатель по выходу на заслуженный отдых, но еще и льготы, предоставляемые государством. В ходе дискуссий во властных структурах раз за разом возникали вопросы о том, что будет со льготами для пенсионеров. Особенную актуальность проблема получила в контексте ветеранов труда.

Из самых свежих новостей можно сделать вывод, что угроза отсрочки льгот для ветеранов труда на пять лет вместе с пенсионным возрастом обошла стороной. В регионах не стали противоречить рекомендации президента Владимира Путина, поэтому все льготы для данной категории пенсионеров будут сохранены в полном объеме.

Согласно новому пенсионному законодательству, льготы для ветеранов труда будут предоставляться не после того, как они выйдут на пенсию по старости, а при достижении предпенсионного возраста, который будет равен 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Проще говоря, ветеранские льготы не изменятся из-за грядущего роста возраста выхода на пенсию.

В этом контексте будет уместно вспомнить о том, что льготы для ветеранов труда в нашей стране вводятся и финансируются только на региональном уровне. В свою очередь федеральное законодательство лишь задает общие рамки правового регулирования данного социального аспекта.

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