Виноделы попросили Мишустина о продлении моратория на закон об их продукции

Russf Дек 28, 2021 Интересное

Согласно вновь принятому закону, винодельческая продукция теперь должна иметь маркировку, отличную от принятой ранее. В частности изменения касаются столового и ликерного вина. Кроме того, вино, имеющее неправильную маркировку признается фальсификатом, следовательно, подлежит уничтожению.

Виноделы обратились к Михаилу Мишустину с просьбой о продлении моратория на этот закон. По их словам, в обороте сейчас находится большое количество алкоголя, имеющего старую маркировку, уничтожение которого приведет к колоссальным денежным потерям.

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