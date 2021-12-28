Виноделы попросили Мишустина о продлении моратория на закон об их продукции

Согласно вновь принятому закону, винодельческая продукция теперь должна иметь маркировку, отличную от принятой ранее. В частности изменения касаются столового и ликерного вина. Кроме того, вино, имеющее неправильную маркировку признается фальсификатом, следовательно, подлежит уничтожению.

Виноделы обратились к Михаилу Мишустину с просьбой о продлении моратория на этот закон. По их словам, в обороте сейчас находится большое количество алкоголя, имеющего старую маркировку, уничтожение которого приведет к колоссальным денежным потерям.

Rusfact.com