«Ирония судьбы» стала одним из лучших фильмов

Журнал The Hollywood Reporter составил рейтинг фильмов неамериканского производства, которые оказались наиболее популярными в канун Нового года и Рождества. В список кинокартин вошли 12 фильмов, среди которых и советская лента «Ирония судьбы».

Среди россиян в декабре также проводился опрос на тему популярности новогодних фильмов. По мнению жителей России, «Ирония судьбы» является самым известным новогодним фильмом. Также россияне отметили ленты «Чародеи» и «Карнавальная ночь», которые заняли второе и третье место в рейтинге соответственно.

Rusfact.com