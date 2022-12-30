Около 600000 россиян проведут новогодние каникулы за рубежом

По данным Ассоциации туроператоров России, около 600 тысяч россиян планируют провести новогодние каникулы за пределами страны. Наиболее популярными являются путешествия на 7-10 дней с выездом в конце декабря. Самые часто покупаемые направления – Египет, Турция, ОАЭ и Таиланд.

Также спросом пользуются Мальдивы и Шри-Ланка, однако эти курорты значительно отстают от лидеров по объему продаж. В АТОР уточнили, что в настоящее время организация имеет лишь предварительные данные – цифры будут пересчитываться после 9 января.

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