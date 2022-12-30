Около 600000 россиян проведут новогодние каникулы за рубежом

Russf Дек 30, 2022 Интересное

По данным Ассоциации туроператоров России, около 600 тысяч россиян планируют провести новогодние каникулы за пределами страны. Наиболее популярными являются путешествия на 7-10 дней с выездом в конце декабря. Самые часто покупаемые направления – Египет, Турция, ОАЭ и Таиланд.

Также спросом пользуются Мальдивы и Шри-Ланка, однако эти курорты значительно отстают от лидеров по объему продаж. В АТОР уточнили, что в настоящее время организация имеет лишь предварительные данные – цифры будут пересчитываться после 9 января.

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