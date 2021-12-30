Роструд передал ПФР обязанность выплаты пособий

Russf Дек 30, 2021 Интересное

С 2022 года Пенсионный Фонд России будет выплачивать населению некоторые виды пособий, которые назначаются Рострудом и органами социальной защиты населения. Сообщается, что предполагаемый объем выплат в следующем году составит около 120 млрд рублей.

Пособия смогут получить почти 2 млн россиян. Для получения поддержки необходимо подать заявление, однако сбором пакета документов будет заниматься сам ПФР, запрашивая необходимые справки у компетентных органов. В перспективе планируется предусмотреть возможность подачи заявления через Госуслуги.

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